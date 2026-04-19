به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، فراخوان مسابقه فیلمنامه‌نویسی «مدرسه‌ای که می‌رفتم» شامل طرح‌هایی «درباره کودکان» یا «برای کودکان» می‌شود که با موضوع دانش‌آموزان شهید و مظلوم جنگ رمضان به‌ویژه دانش‌آموزان شهید میناب است، منتشر شد.

آغاز ثبت‌نام و ارسال طرح‌ها برای شرکت در مسابقه، از ساعت ۱۰ صبح ۳۱ فروردین به مدت یک ماه خواهد بود. به همین منظور، بنیاد سینمایی فارابی از اهالی سینما و عموم متخصصان که به صورت حرفه‌ای در زمینه فیلمنامه‌نویسی فعالیت می‌کنند، دعوت می‌کند تا طرح‌های خود را برای بررسی جهت شرکت در مسابقه، در سامانه خانه فیلمنامه بنیاد فارابی ثبت کنند.

طرح‌های رسیده در فرایندهای مختلف که در فراخوان به تفصیل اشاره شده است، بررسی و در نهایت آثار برگزیده توسط فیلمسازان یا فیلمنامه‌نویسان برجسته انتخاب می‌شود. همچنین جوایزی در قالب قرارداد خرید رایت فیلمنامه به برگزیدگان اعطا خواهد شد.

شرکت در مسابقه تنها از طریق تکمیل فرم ثبت‌نام و ارسال آثار به سامانه خانه فیلمنامه امکان‌پذیر است.

متن کامل فراخوان به شرح زیر است:

فراخوان مسابقه فیلمنامه‌نویسی «مدرسه‌ای که می‌رفتم»؛ گرامیداشت شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب

بنیاد سینمایی فارابی به عنوان نهاد ملی سینمای ایران، مسابقه فیلمنامه‌نویسی «مدرسه‌ای که می‌رفتم» را در گرامیداشت شهدای دانش‌آموز جنگ رمضان و دانش‌آموزانی که در تجاوز آمریکایی‌صهیونی به مدرسه شجره طیبه میناب به شهادت رسیدند، برگزار می‌کند.

لذا از اهالی محترم سینما و عموم متخصصان که به‌صورت حرفه‌ای در زمینه فیلمنامه‌نویسی فعالیت می‌کنند، دعوت می‌شود تا طرح‌های خود را برای بررسی جهت شرکت در مسابقه و (احتمالاً) مشارکت در ساخت فیلم سینمایی بلند در سامانه خانه فیلمنامه بنیاد سینمایی فارابی ثبت کنند.

موضوع مسابقه

نگارش فیلمنامه بلند سینمایی براساس مندرجات این فراخوان با موضوع تجاوز آمریکایی‌صهیونی به مدرسه شجره طیبه میناب.

تبصره: طرح‌ها می‌تواند «درباره کودکان» یا «برای کودکان» به نگارش درآمده باشد.

فرآیند برگزاری مسابقه

متقاضیان در مهلت مقرر، طرح‌های خود را در سامانه خانه فیلمنامه ثبت می‌کنند.

طرح‌ها توسط هیئت انتخاب که متشکل از کارشناسان بنیاد سینمایی فارابی است، براساس معیارهای امتیازدهی مندرج در این فراخوان بررسی شده و طرح‌هایی که بتوانند بیش از ۵۰ امتیاز را کسب کنند، به مرحله بعدی راه خواهند یافت.

جلسه پیچینگ طرح‌ها با حضور کارشناسان فیلمنامه و فیلم‌سازی به عنوان منتور نگارش طرح تفصیلی(تریتمنت) برگزار می‌شود. حداکثر ۲۰ طرح توسط داوران پیچینگ به منظور نگارش طرح تفصیلی انتخاب خواهند شد. هر منتور هدایت نگارش حداکثر ۴ طرح تفصیلی را بر عهده می‌گیرد تا در بازه‌ای حداکثر یک ماهه، طرح‌ها به طرح تفصیلی تبدیل شوند.

با پایان مهلت یک ماهه برای نگارش طرح تفصیلی، جلسه پیچینگ با حضور منتورها برگزار و از میان حداکثر ۲۰ طرح ارایه شده، تا ۵ طرح تفصیلی برای ورود به مرحله نگارش فیلمنامه انتخاب خواهد شد. هر منتور هدایت نگارش یک فیلمنامه را بر عهده می‌گیرد تا در بازه‌ای دو ماهه، طرح‌های تفصیلی به فیلمنامه تبدیل شوند.

در نهایت، جلسه پیچینگ فیلمنامه‌ها با حضور هیئت داوران که از فیلمسازان یا فیلمنامه‌نویسان برجسته هستند، برگزار و ۵ فیلمنامه برگزیده معرفی می‌شود. همچنین جوایز که در قالب قرارداد خرید رایت فیلمنامه منعقد می‌شود، اعطا خواهد شد.

گاه‌شمار مسابقه

مهلت ارسال طرح‌ها: از ساعت ۱۰ صبح ۳۱ فروردین به مدت یک ماه

اعلام اسامی طرح‌های منتخب: خرداد ۱۴۰۵

برگزاری جلسه پیچینگ طرح‌ها: خرداد ۱۴۰۵

نگارش طرح تفصیلی (تریتمنت) زیر نظر منتورها: تیر ۱۴۰۵

برگزاری جلسه پیچینگ طرح‌های تفصیلی (تریتمنت): تیر ۱۴۰۵

نگارش فیلمنامه‌های منتخب پیچینگ: مرداد و شهریور ۱۴۰۵

برگزاری جلسه پیچینگ نهایی با حضور داوران برای انتخاب برترین فیلمنامه‌ها به منظور ساخت فیلم: شهریور ۱۴۰۵

معیارهای امتیازدهی

گیرایی قصه و ایده: ۱۰ امتیاز

شخصیت‌پردازی: ۲۰ امتیاز

مضمون: ۲۰ امتیاز

ساختار روایی و پیرنگ شامل انسجام علت و معلولی (۱۰ امتیاز)،‌ نقاط عطف (۱۰ امتیاز)، تعلیق مناسب (۱۰ امتیاز)، گره‌افکنی و گره‌گشایی (۱۰ امتیاز)، آغاز و پایان مناسب (۱۰ امتیاز): مجموعاً ۵۰ امتیاز

جوایز مسابقه

به ۳ فیلمنامه منتخب بنا به تشخیص هیئت داوران، به ترتیب نفر اول ۷۵۰ میلیون تومان، نفر دوم ۵۰۰ میلیون تومان و نفر سوم ۲۵۰ میلیون تومان جایزه نقدی در قالب خرید رایت فیلمنامه‌ یا برای نگارش فیلمنامه تعلق خواهد گرفت.

به منتخبان پیچینگ طرح‌های تفصیلی، گواهی شرکت و ۵۰ میلیون تومان جایزه نقدی اهدا خواهد شد.

هیئت انتخاب و داوری

هیئت انتخاب و کارشناسی: کارشناسان بنیاد سینمایی فارابی

پمنتورهای انتخاب و نگارش طرح تفصیلی و فیلمنامه: فیلمسازان یا فیلمنامه‌نویسان برجسته که اسامی آنان متعاقباً اعلام خواهد شد.

هیئت داوران: فیلمسازان یا فیلمنامه‌نویسان برجسته که اسامی آنان متعاقباً اعلام خواهد شد.

شرایط شرکت در مسابقه

شرکت در مسابقه تنها از طریق تکمیل فرم ثبت‌نام و ارسال آثار به سامانه خانه فیلمنامه بنیاد سینمایی فارابی امکان‌پذیر است.

طرح‌های ارسالی باید با فونت B Nazanin با اندازه ۱۴ تنظیم شده و در قالب فایل word یا pdf به میزان ۳ تا ۵ صفحه A۴ با فاصله سطر ۱.۱۵ ارسال شوند. (طرح‌هایی که تعداد صفحات آن کمتر یا بیشتر از محدوده تعیین شده باشند، از مسابقه حذف می‌شوند.)

نام کامل نویسنده، موضوع طرح و شماره تماس باید در فرم مورد نظر درج شود.

هر شخص حقیقی فقط می‌تواند یک طرح جهت شرکت در مسابقه ارسال کند.

از طرح‌های ارسالی تاکنون نباید فیلمی با داستان مشابه ساخته شده باشد. چنانچه خلاف این موضوع برای برگزارکننده محرز شود، در هر مرحله، آن طرح از مسابقه کنار گذاشته خواهد شد.

فردی که فرم ثبت نام مسابقه را تکمیل و ارسال می‌کند به عنوان صاحب اثر شناخته می‌شود.

طرح‌های ارسالی باید در بانک فیلمنامه خانه سینما ثبت شده باشند و همراه با شماره و تاریخ ثبت ارایه شوند.

مسئولیت پاسخگویی به هر گونه ادعای افراد حقیقی یا حقوقی در زمینه مالکیت اثر ارائه شده، بر عهده ارسال کننده آن است و برگزارکننده هیچ‌گونه مسئولیتی در این مورد ندارد.

تکمیل و ارسال فرم تقاضای شرکت در مسابقه، به معنای قبول تمام مقررات است و تصمیم نهایی در مورد نکاتی که در مقررات پیش‌بینی نشده باشد، بر عهده برگزارکننده است.

برگزارکننده تعهدی برای ساخت هیچ یک از آثاری که در مسابقه شرکت کرده یا در آن برگزیده می‌شود، ندارد.