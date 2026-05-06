به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نصیری در این زمینه افزود: این خطوط شامل احداث ۲ خط ریلی جدید به طول یکهزار و ۲۰۰ و ۶۰۰ متر است که گامی مهم در جهت رفع نیاز کارخانههای فولادی و تامین به موقع خوراک آنها است .
وی با اشاره به حجم بالای تقاضا از سوی صاحبان بار و کارخانههای فولاد، خاطرنشان کرد: احداث این خطوط جدید پاسخی ضروری به نیاز مبرم به تامین به موقع خوراک این صنایع است و این توسعه زیرساختی، گامی کلیدی در جهت تسریع فرآیند حمل و نقل مواد معدنی و رونق هرچه بیشتر چرخههای تولید در منطقه خواهد بود.
مدیرکل راه آهن استان هرمزگان خاطرنشان کرد: پیشبینی میشود این اقدام تاثیر بسزایی در افزایش ظرفیت حمل و نقل ریلی و بهبود شاخصهای اقتصادی منطقه داشته باشد.
