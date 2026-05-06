همدلی کشاورزان و مسئولان؛ تضمین خرید گندم در ۱۶ مرکز خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان جنوبی در سال زارعی جاری شاهد شرایطی مساعد برای کشت و برداشت گندم بوده است. بارش‌های فصلی که به میزان قابل توجهی در استان گزارش شده، انگیزه و امید را در دل کشاورزان برای کشت این محصول استراتژیک دوچندان کرده است.

بر اساس آمارهای اعلام شده توسط مسئولان سازمان جهاد کشاورزی استان، در حال حاضر ۱۶ هزار هکتار از اراضی به کشت گندم آبی اختصاص یافته است که این میزان، نویدبخش برداشت محصولی پربار در فصل پیش رو است.

در شرایط حساس کنونی و «جنگ اقتصادی» دشمن، کشاورزان نقش بی‌بدیلی در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا می‌کنند. گندم، به عنوان محصولی بنیادین، نقشی حیاتی در سفره مردم و چرخه اقتصادی دارد.

از این رو، همکاری کشاورزان و تحویل گندم تولیدی خود به سیلوها و مراکز خرید تضمینی، اقدامی ملی و در راستای تقویت بنیه اقتصادی کشور محسوب می‌شود. این اقدام نه تنها به تثبیت قیمت‌ها و جلوگیری از سوءاستفاده سودجویان کمک می‌کند، بلکه تضمین‌کننده تأمین نیازهای آتی استان خواهد بود.

برای تسهیل فرآیند خرید گندم و حمایت از تلاش‌های بی‌وقفه کشاورزان، ۱۶ مرکز خرید در سراسر خراسان جنوبی تجهیز و آماده‌سازی شده‌اند که با هدف تسریع و تسهیل تحویل محصول از کشاورزان و پرداخت به‌موقع مطالبات آنان، از ۲۰ اردیبهشت ماه فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

پیش‌بینی تولید ۵۰ هزار تن گندم

محسن اسفندیاری، رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود ۱۶ هزار هکتار سطح زیرکشت گندم در استان افزود: پیش بینی می‌شود از این سطح ۵۰ هزار تُن گندم در استان برداشت شود.

وی سطح زیرکشت جو در استان را بیش از ۲۰ هزار هکتار اعلام کرد و گفت: کشاورزان استان در ایام جنگ تحمیلی سوم ۶ هزار و ۵۰۰ تُن کود تحویل گرفتند

اسنفدیاری با اشاره به لزوم مدیریت خروج گندم از استان گفت: برای خروج گندم از استان محدودیت‌هایی اعمال شده و از کشاورزان درخواست داریم در شرایط جنگ اقتصادی با ما همکاری کنند و گندم تولیدی خود را به سیلوها و مراکز خرید تضمینی گندم تحویل دهند.

آمادگی ۱۶ مرکز خرید گندم

وی خاطرنشان کرد: بیش از ۱۶ مرکز خرید گندم در سطح استان فعال است و از ۲۰ اردیبهشت‌ماه نخستین برداشت گندم از شهرستان نهبندان آغاز می‌شود و فرآیند خرید تا مهرماه ادامه خواهد داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهار داشت: نشست‌های متعددی با حضور استاندار و مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شده تا فرآیند تحویل محصول از کشاورزان زحمت‌کش استان بدون وقفه و با حداکثر سرعت انجام شود.

اسفندیاری با بیان اینکه قیمت‌های تعیین شده با هدف حمایت از تولیدکنندگان بومی است، تصریح کرد: تمامی مراکز خرید در سطح استان تجهیز و آماده‌سازی شده‌اند و پیش‌بینی‌های کارشناسی نشان‌دهنده افزایش میزان تحویل گندم نسبت به سال زراعی گذشته است.

وضعیت کالاهای اساسی مطلوب است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه وضعیت استان در ذخیره کالاهای اساسی مطلوب است، افزود: هیچ مشکلی در کمبود کالای اساسی اعم از برنج، شکر، گندم و غیره و مایحتاج اصلی مردم نداریم.

وی با بیان اینکه سال گذشته به دلیل کمبود نهاده‌های دامی در سطح کشور، هزینه‌های تولید افزایش یافت، اما با این وجود ۴۱۱ هزار تن نهاده دامی در استان تأمین شد، گفت: تولیدکنندگان استان با همت بالا فعالیت کردند و علی‌رغم شرایط موجود، قیمت مرغ و تخم‌مرغ در استان از بسیاری از نقاط کشور پایین‌تر بود.

اسفندیاری بیان کرد: در حال حاضر اقلامی نظیر برنج، روغن، شکر، مرغ و نهاده‌های دامی به میزان کافی در استان موجود است و روند توزیع این کالاها با نظارت دقیق میدانی و رصد مستمر انبارها ادامه دارد.

وی با اشاره به مدیریت زنجیره تأمین برای حفظ آرامش بازار افزود: هدف اصلی ما این است که شهروندان بدون دغدغه و با قیمت‌های مصوب، کالاهای مورد نیاز خود را تهیه کنند، در همین راستا برنامه‌های حمایتی و نظارتی تا حصول اطمینان کامل از ثبات بازار با جدیت دنبال می‌شود.