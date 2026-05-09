به گزارش خبرگزاری مهر، رضا بهراملو در نشست با جمعی از فعالان بخش کشاورزی استان همدان اظهار کرد: با وجود خسارتهای وارده و محدودیتها، فعالیتهای تولیدی و برنامهریزیهای کلان در بخش کشاورزی استان هیچگاه متوقف نشده و هماکنون با سرعت و جدیت بیشتری در حال پیگیری است.
وی با اشاره به اقدامات سازمان جهاد کشاورزی در مقابله با جنگ اقتصادی تحمیل شده افزود: مجموعه جهاد کشاورزی همدان، طیف گستردهای از مطالعات آیندهنگر و تحلیلهای علمی مرتبط با امنیت غذایی را در دستور کار قرار داده و برنامهریزیهای عملیاتی خود را دقیقاً مبتنی بر نقشه راه کشاورزی استان به اجرا درآورده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی همدان محور اصلی این برنامهها را تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دانست و بیان کرد: افزایش سطح تولید با حداقل میزان مصرف نهاده در شرایط تحریم، ارتقای شاخصهای بهرهوری، توسعه زیرساختها و همچنین مولدسازی اقتصاد روستاها بر پایه ظرفیتهای بومی و مشارکت مردمی، از مهمترین اولویتهای جهاد کشاورزی است.
وی با تشریح جزئیات نقشه راه جامع کشاورزی استان ادامه داد: این سند راهبردی بر سه محور اساسی «افزایش تولید، کاهش ضایعات و بهینهسازی مصرف نهادهها» استوار بوده و بر همین اساس روند حمل و توزیع کود کشاورزی بدون کوچکترین وقفهای ادامه یافته و کشتهای بهاره کاملاً بدون کمبود نهاده انجام شده است.
وی در پایان بیان کرد: استان همدان با برخورداری از ۷۷۰ هزار هکتار اراضی مستعد کشاورزی و تولید سالانه حدود پنج میلیون تن انواع محصولات، همواره یکی از قطبهای اصلی و مهم کشاورزی در کشور محسوب میشود.
