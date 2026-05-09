  1. استانها
  2. همدان
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۳۷

برنامه‌های جهاد کشاورزی همدان مبتنی بر نقشه راه و مطالعات

برنامه‌های جهاد کشاورزی همدان مبتنی بر نقشه راه و مطالعات

همدان- رئیس سازمان جهاد کشاورزی همدان گفت: مجموعه جهاد کشاورزی استان طیف گسترده‌ای از مطالعات آینده‌نگر و تحلیل‌های علمی مرتبط با امنیت غذایی را در دستور کار قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا بهراملو در نشست با جمعی از فعالان بخش کشاورزی استان همدان اظهار کرد: با وجود خسارت‌های وارده و محدودیت‌ها، فعالیت‌های تولیدی و برنامه‌ریزی‌های کلان در بخش کشاورزی استان هیچ‌گاه متوقف نشده و هم‌اکنون با سرعت و جدیت بیشتری در حال پیگیری است.

وی با اشاره به اقدامات سازمان جهاد کشاورزی در مقابله با جنگ اقتصادی تحمیل شده افزود: مجموعه جهاد کشاورزی همدان، طیف گسترده‌ای از مطالعات آینده‌نگر و تحلیل‌های علمی مرتبط با امنیت غذایی را در دستور کار قرار داده و برنامه‌ریزی‌های عملیاتی خود را دقیقاً مبتنی بر نقشه راه کشاورزی استان به اجرا درآورده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی همدان محور اصلی این برنامه‌ها را تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دانست و بیان کرد: افزایش سطح تولید با حداقل میزان مصرف نهاده در شرایط تحریم، ارتقای شاخص‌های بهره‌وری، توسعه زیرساخت‌ها و همچنین مولدسازی اقتصاد روستاها بر پایه ظرفیت‌های بومی و مشارکت مردمی، از مهم‌ترین اولویت‌های جهاد کشاورزی است.

وی با تشریح جزئیات نقشه راه جامع کشاورزی استان ادامه داد: این سند راهبردی بر سه محور اساسی «افزایش تولید، کاهش ضایعات و بهینه‌سازی مصرف نهاده‌ها» استوار بوده و بر همین اساس روند حمل و توزیع کود کشاورزی بدون کوچک‌ترین وقفه‌ای ادامه یافته و کشت‌های بهاره کاملاً بدون کمبود نهاده انجام شده است.

وی در پایان بیان کرد: استان همدان با برخورداری از ۷۷۰ هزار هکتار اراضی مستعد کشاورزی و تولید سالانه حدود پنج میلیون تن انواع محصولات، همواره یکی از قطب‌های اصلی و مهم کشاورزی در کشور محسوب می‌شود.

کد مطلب 6824409

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها