به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسفندیاری چهارشنبه شب در موکب هنر و رسانه که در محل تجمعات شبانه مردم در میدان اجتماعات شهید رئیسی برپا شده است، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل علیه ملت ایران از نهم اسفند آغاز شد و مردم کشور ما ایثارگرانه از آن روز پای کار وطن هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: در همان روز ابتدایی جنگ دشمن رهبر عزیز ما و همچنین ۱۶۸ نوگل مدرسه میناب را به شهادت رساند و داغی ابدی بر دل ما گذاشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ادامه داد: دشمن تصور می‌کرد با به شهادت رساندن قائد عزیز ما می توانند به اهدافش برسد ولی باید از این مردم تشکر کرد که با حضور خود در میادین و خیابان ها نگذاشتند که متجاوز به وطن به خواسته هایش برسد.

اسفندیاری با تأکید بر اینکه ما مسئولین نیز باید نهایت تلاش خود را برای خدمت گذاری به مردم شریف ایران داشته باشیم، ادامه داد: مردم ایران بعد از امنیت اجتماعی و سیاسی به امنیت غذایی نیاز دارد.

برگزاری منظم جلسات تنظیم بازار

وی بیان کرد: در خراسان جنوبی استاندار حتی قبل از شروع جنگ نسبت به تأمین کالاهای اساسی در استان تأکید داشتند و حدأقل هفته دو بار جلسه تنظیم بازار برگزار می کردند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی افزود: خوشبختانه در استان جنوبی چه قبل از شروع جنگ تحمیلی سوم و چه بعد از آن از نظر تأمین کالاهای اساسی مشکلی وجود نداشته است و ما کمبود کالایی را شاهد نبودیم.

اسفندیاری گفت: از نظر تأمین اقلام اساسی در خراسان جنوبی شرایط پایداری وجود دارد و مردم نیز از خرید هیجانی خودداری کردند که مسئله بسیار مهمی بود.

وی اظهار کرد: در مورد محصولات پروتئینی چون تخم مرغ و مرغ نیز خراسان جنوبی خود یکی از استان های تولید کننده است و بعد از تأمین نیاز مردم در داخل، مازاد تولید به سایر استان های کشور به ویژه استان های همسایه ارسال می شود.

میانگین ۱۲۰ تن گوشت مرغ در خراسان جنوبی تولید می شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان این نکته که روزانه در خراسان جنوبی ۱۲۰ تا ۱۳۰ تن گوشت مرغ تولید می شود، بیان کرد: استان معین کرمان، یزد، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان در تأمین گوشت مرغ است.

اسفندیاری با اشاره به اینکه در زمینه تولید شیر نیز ما در خراسان جنوبی تولید مازاد داریم، گفت: به صورت میانگین حدود ۱۰۰ تن شیر به استان های همجوار ارسال می شود.

وی با بیان اینکه در زمینه تأمین گوشت قرمز نیز مشکلی وجود ندارد، اظهار کرد: هیچ گونه محدودیتی در زمینه خروج دام پرواری از استان وجود ندارد و در مورد دام مولد البته محدودیت هایی برای خروج وجود دارد.

اسفندیاری در مورد قیمت کالاها به ویژه گوشت مرغ و تخم مرغ بیان‌کرد: در وهله اول تولید و تأمین مهم است و از نظر قیمتی هم شرایط باید به گونه ای باشد که برای تولید کننده نیز تولید صرفه اقتصادی داشته باشد.

وی اظهار کرد: در نظر داشته باشیم که قیمت جوجه یک روز هم افزایش داشته است و قیمت دان نیز وابسته به ارز است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه سال گذشته در استان بیش از ۴۱۱ هزار تن نهاده دامی توزیع شد، بیان کرد: در حال حاضر چون دان و نهاده در بازارگاه عرضه می شود از ذخایر خود استفاده نکرده ایم.

رضایتمندی مردم خراسان جنوبی در حوزه تأمین کالاهای اساسی

اسفندیاری ادامه داد: در کشور میزان رضایت مردم از تأمین کالاهای اساسی حدود ۸۰ درصد و در خراسان جنوبی ۹۱.۵ درصد بود.

وی با اشاره به اینکه نظارت بر بازار هم توسط جهاد کشاورزی و هم توسط صمت ادامه دارد، گفت: البته اصناف خراسان جنوبی کسبه منصفی هستند و عموما براساس سود عادلانه کالاها را به فروش می رسانند که باید از آنان تشکر کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهار کرد: در بسیاری از کشورها حتی وقتی سخن از جنگ زده می شود مردم آن کشور فروشگاه ها را خالی می کنند ولی شرافت و درایت مردم ایران باعث شد که در کشورمان شاهد چنین اتفاقاتی باشیم.

خرید گندم از هفته آینده آغاز می شود

اسفندیاری یادآور شد: خرید گندم نیز از هفته آینده در استان شروع می شود و هدف ما این است که حدأکثر خرید را از کشاورزان داشته باشیم.

وی گفت: از طرف دیگر باید از تولیدکنندگان تشکر و قدردانی کرد که علی رغم موضوعاتی که بعد از حذف ارز ترجیحی به وجود آمد همچنان پای کار جهاد در عرصه اقتصاد هستند.