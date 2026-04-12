به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسفندیاری‌ صبح یکشنبه در گفتگو با رسانه‌ها از پیش‌بینی تولید بیش از ۵۵ هزار تن گندم در مزارع استان خبر داد و گفت: در سال زراعی جاری، سطح زیر کشت گندم آبی در استان به ۱۶ هزار و ۵۳۰ هکتار رسیده است.

وی با بیان اینکه از این میزان، ۱۶ هزار و ۴۳۵ هکتار آن قابلیت برداشت دارد، افزود: عملیات برداشت این محصول از تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه آغاز خواهد شد.

اسفندیاری با اشاره به میانگین عملکرد سه هزار و ۳۷۰ کیلوگرم در هر هکتار، افزود: شهرستان قاین با سه هزار و ۲۰۰ هکتار، نهبندان با دو هزار و ۷۰۰ هکتار و سربیشه با یک هزار و ۹۰۰ هکتار، بیشترین سطح زیر کشت گندم آبی استان را به خود اختصاص داده‌اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: تاکنون ۷۹۵ تن بذر اصلاح‌شده و چهار هزار و ۸۱۲ تن انواع کود شیمیایی برای مزارع گندم تامین شده است.

وی تعداد گندمکاران استان را ۱۳ هزار و ۶۲۷ نفر دانست و افزود: توجه به آغاز برداشت از ۲۰ اردیبهشت ماه، مراکز خرید تضمینی از ۲۵ اردیبهشت ماه در شهرستان نهبندان مستقر خواهند شد.

وی اظهار داشت: پیش‌بینی می‌شود امسال ۲۳ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان توسط ۱۴ مرکز مباشر و دو انبار ملکی اداره کل غله خریداری شود و این روند تا پایان شهریور ماه ادامه خواهد داشت.