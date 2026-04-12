۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۰۰

پیش‌بینی تولید ۵۵ هزار تن گندم در خراسان جنوبی

بیرجند- رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از پیش‌بینی تولید بیش از ۵۵ هزار تن گندم در مزارع استان خبر داد و گفت: عملیات برداشت این محصول از تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسفندیاری‌ صبح یکشنبه در گفتگو با رسانه‌ها از پیش‌بینی تولید بیش از ۵۵ هزار تن گندم در مزارع استان خبر داد و گفت: در سال زراعی جاری، سطح زیر کشت گندم آبی در استان به ۱۶ هزار و ۵۳۰ هکتار رسیده است.

وی با بیان اینکه از این میزان، ۱۶ هزار و ۴۳۵ هکتار آن قابلیت برداشت دارد، افزود: عملیات برداشت این محصول از تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه آغاز خواهد شد.

اسفندیاری با اشاره به میانگین عملکرد سه هزار و ۳۷۰ کیلوگرم در هر هکتار، افزود: شهرستان قاین با سه هزار و ۲۰۰ هکتار، نهبندان با دو هزار و ۷۰۰ هکتار و سربیشه با یک هزار و ۹۰۰ هکتار، بیشترین سطح زیر کشت گندم آبی استان را به خود اختصاص داده‌اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: تاکنون ۷۹۵ تن بذر اصلاح‌شده و چهار هزار و ۸۱۲ تن انواع کود شیمیایی برای مزارع گندم تامین شده است.

وی تعداد گندمکاران استان را ۱۳ هزار و ۶۲۷ نفر دانست و افزود: توجه به آغاز برداشت از ۲۰ اردیبهشت ماه، مراکز خرید تضمینی از ۲۵ اردیبهشت ماه در شهرستان نهبندان مستقر خواهند شد.

وی اظهار داشت: پیش‌بینی می‌شود امسال ۲۳ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان توسط ۱۴ مرکز مباشر و دو انبار ملکی اداره کل غله خریداری شود و این روند تا پایان شهریور ماه ادامه خواهد داشت.

