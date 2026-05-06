حضور ۲۰۰ جهادگر خراسان جنوبی در مناطق آسیب دیده از جنگ تحمیلی سوم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی هنری صبح چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت سالروز بسیج سازندگی اظهار کرد: این روزها و شب‌ها ما شاهد حماسه های مردم مبعوث شده ایران هستیم.

رئیس بسیج سازندگی سپاه انصارالرضا(ع) بیان کرد: در کنار مردم، جهادگران نیز از روزهای ابتدایی در قالب موکب های خدمت رسانی فعالیت داشتند و در کنار مردم بودند.

فعالیت ۱۴۵ موکب جهادی در تجمعات شبانه

هنری تأکید کرد: در خراسان جنوبی از ابتدای شروع جنگ ۱۴۵ موکب جهادی به مردم خدمت رسانی می کنند که ۹۰ موکب خدماتی ‌ و پذیرایی و ۵۵ موکب مربوط به مباحث تبیین گری و فرهنگی است.

وی با اشاره به هفدهم اردیبهشت ماه سالروز تشکیل بسیج سازندگی ادامه داد: سازمان بسیج سازندگی این افتخار را دارد که یکی از مجموعه هایی است که به فرمان رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای تشکیل شد.

رئیس بسیج سازندگی سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی گفت: ایشان خود مبدع و آغاز کننده حرکت های جهادی بودند و در واقع با حضورشان در زلزله سال ۱۳۴۷ فردوس حرکت های جهادی و خدمت رسانی را آغاز کردند.

هنری تصریح کرد: تلاش ما بر این است که بتوانیم جلد دوم کتاب «دوباره فردوس» که خاطرات رهبر شهید انقلاب اسلامی از آن حرکت جهادی در فردوس هست را به چاپ برسانیم و به صورت ویژه ای بر روی تولید محتوا با محوریت کتاب دوباره فردوس کار کنیم.

وی با اشاره به کمک های مردمی به پشتیبانی جبهه دفاع مقدس تحمیلی سوم، گفت: مردم خراسان جنوبی در این زمینه ۳۴ میلیارد ریال کمک نقدی و غیر نقدی داشتند که این مبالغ در جبران خسارت های ناشی از جنگ و کمک به آسیب دیدگان هزینه خواهد شد.

رئیس بسیح سازندگی سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی اظهار کرد: حتی قبل از اینکه کار شروع جمع آوری کمک های مردمی برا پشتیبانی را داشته باشیم، ۶۴ هزار قرص نان را پخت و به مناطق آسیب دیده از جنگ ارسال کردیم.

حضور گروه های تخصصی جهادی خراسان جنوبی در مناطق آسیب دیده از جنگ

هنری تصریح کرد: گروه های تخصصی جهادگر از خراسان جنوبی به تهران اعزام شده اند و تاکنون ۲۰۰ جهادگر در مناطق آسیب دیده از جنگ حضور یافته و اقداماتی چون شیشه بری، گچ بری و ... منازل آسیب دیده اقدام کردند.

رئیس بسیح سازندگی سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی با اشاره به اینکه تاکنون کار مرمت و تعمیر ۲۸۰ واحد مسکونی انجام شد، تأکید کرد: این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که وقتی موشکی به نقطه ای اصابت می زد تا چند محله و کوچه شیشه و در و پنجره خانه ها آسیب می دید.

برگزاری سه هزار و ۵۲۱ اردوی جهادی

وی با اشاره به اینکه طی یک سال گذشته در خراسان جنوبی سه هزار و ۵۲۱ اردوی جهادی انجام شده است، ادامه داد: در این اردوهای جهادی حدود ۷۰۰ هزار خدمت به مردم در نقاط مختلف استان ارائه شد که به مناسبت سالروز تأسیس بسیج سازندگی این اردوها ادامه خواهد داشت.

رئیس بسیج سازندگی سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی در زمینه ورود بسیج سازندگی به ایجاد نیروگاه های خورشیدی، گفت: با ظرفیت بسیج تا کنون ۴۱۰ نیروگاه خورشیدی خانگی در استان به اتمام رسید که ۵۰ نیروگاه در هفته بسیج سازندگی به بهره برداری خواهد رسید.

هنری یادآور شد: در مجموع در هفته بسیج سازندگی ۳۸۷ کارگاه اشتغال را افتتاح خواهیم کرد که از این تعداد ۵۰ مورد مربوط به نیروگاه های خورشیدی و مابقی مربوط به پروژه کارگاه های اشتغال خرد خانگی با اعتبار ۷۲۵ میلیارد ریال است.

وی ادامه داد: قرارگاه اقتصاد مقاومتی بسیج طرحی را ارائه کرده است که براساس آن در حاشیه تجمعات شبانه مردمی نمایشگاه های اقتصاد مقاومتی را داشته باشیم که با توجه به شعار سال این موضوع حائر اهمیت است.