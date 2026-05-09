۴۵۴ گروه جهادی در جنگ ۱۲ روزه پای کار مردم بودند

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحمزه خزایی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، شهدای انقلاب اسلامی، فرماندهان شهید و شهدای جنگ تحمیلی اخیر، اظهار کرد: خبرنگاران در عرصه جهاد تبیین از سربازان خط مقدم هستند و نقش مهمی در تبیین دستاوردها و ارزش‌های نظام اسلامی دارند.

وی با تبریک هفته بسیج سازندگی افزود: هفته بسیج سازندگی امسال از ۱۷ تا ۲۵ اردیبهشت‌ماه با شعار «سازندگی از ما تا شما با ارائه خدمات بی‌منت و روحیه جهادی» برگزار می‌شود و این مناسبت یادآور فرمان تشکیل بسیج سازندگی از سوی رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۷۹ است.

رئیس بسیج سازندگی استان کرمانشاه با تشریح بخشی از عملکرد این نهاد در سال ۱۴۰۴ گفت: در حوزه عمرانی و محرومیت‌زدایی، یک‌هزار و ۴۴۴ پروژه در مناطق محروم و روستایی استان اجرا شد که احداث، مرمت و بازسازی ۶۶۴ منزل محرومان با مشارکت نهادهایی همچون کمیته امداد، بنیاد مسکن و بهزیستی از مهم‌ترین آن‌ها بود.

خزایی ادامه داد: همچنین ۱۵ مسجد در مناطق روستایی تکمیل شد، یک خانه عالم احداث شد و حدود ۵۰ هزار مترمربع ایزوگام در قالب ۶۰۰ پروژه میان گروه‌های جهادی و مناطق کم‌برخوردار توزیع شد. اجرای سه پروژه راه روستایی به طول چهار کیلومتر و آغاز عملیات ساخت ۱۶ مدرسه با مشارکت اداره کل نوسازی مدارس نیز از دیگر اقدامات انجام شده بوده است.

وی با اشاره به پروژه‌های آبرسانی عنوان کرد: در قالب طرح امام حسن مجتبی (ع)، با همکاری شرکت آب و فاضلاب استان، ۲ هزار و ۹۰۰ مترمکعب مخزن ذخیره آب احداث و ۱۲ ایستگاه پمپاژ بهره‌برداری شد. همچنین ۱۵ کیلومتر خط انتقال و شبکه داخلی اجرا و ۱۵ حلقه چاه وارد مدار شد که در نتیجه آن، ۱۰ روستا از آب شرب پایدار بهره‌مند شدند و پروژه آبرسانی به ۵۷ روستای دیگر نیز با پیشرفت ۶۰ تا ۷۰ درصد در حال اجرا است.

رئیس بسیج سازندگی استان کرمانشاه با اشاره به اجرای طرح‌های آبخیز تا جالیز گفت: بیش از ۵۰ هزار متر خط انتقال آب کشاورزی و یک‌هزار و ۸۵۰ متر کانال سنگی و ملاتی اجرا شد که حدود یک‌هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان را تحت پوشش قرار داد.

خزایی در بخش دیگری از سخنانش به حوزه اقتصاد مقاومتی پرداخت و اظهار کرد: بیش از ۱۰۹ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان تسهیلات اشتغال‌زایی در قالب حدود ۷۰۰ فقره وام کارفرمایی و خویش‌فرمایی پرداخت شده و استان کرمانشاه در این حوزه رتبه چهارم کشور را کسب کرده است.

وی افزود: یک‌هزار و ۵۳۱ صندوق قرض‌الحسنه اشتغال‌زای مردم‌پایه در سطح استان فعال هستند که زمینه ایجاد بیش از سه هزار شغل پایدار، عمدتاً در حوزه مشاغل خانگی را فراهم کرده‌اند. همچنین ۹۲ تعاونی قرض‌الحسنه نیز در راستای ساماندهی این صندوق‌ها فعالیت دارند.

رئیس بسیج سازندگی استان کرمانشاه از راه‌اندازی ۹۸ نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی خبر داد و گفت: ۳۰ نیروگاه دیگر نیز در مراحل پایانی اجرا قرار داشت که بخشی از تجهیزات آن‌ها در حملات رژیم صهیونیستی آسیب دید اما پیگیر تکمیل آن‌ها هستیم.

خزایی با اشاره به فعالیت ۶۱ راهبر شغلی در استان بیان کرد: این افراد در ۱۲ قطب صنایع تبدیلی استان فعالیت دارند و حمایت از واحدهای خرد تولیدی و مشاغل خانگی را دنبال می‌کنند. همچنین طی سال گذشته ۳۲ نمایشگاه اقتصاد مقاومتی شهرستانی و چهار نمایشگاه استانی برای عرضه مستقیم محصولات برگزار شد.

وی کاشت ۲۲ هزار نهال، آموزش ۱۲ هزار و ۶۴۰ نفر در حوزه اشتغال و کارآفرینی، توزیع ۶ هزار و ۶۶۸ بسته معیشتی، هزار و ۵۷۳ بسته پوشاک، هزار و ۲۸۰ بسته بهداشتی، ویزیت رایگان هزار و ۱۰۰ بیمار نیازمند، مرمت ۳۵ منزل محرومان و توزیع هزار و ۵۴۵ بسته لوازم‌التحریر را از دیگر اقدامات بسیج سازندگی استان اعلام کرد.

رئیس بسیج سازندگی استان کرمانشاه درباره برنامه‌های هفته بسیج سازندگی نیز گفت: در این هفته ۲۱۵ برنامه اجرایی خواهد شد که غبارروبی مزار شهدا، دیدار با خانواده شهدای جهادگر، برگزاری میزهای خدمت، افتتاح کارگاه‌های تولیدی، اجرای پویش «هزار میدان، هزار غرفه»، افتتاح نیروگاه‌های خورشیدی و پروژه‌های آبرسانی، اردوهای جهادی سلامت، پویش کاشت نهال و آزادی زندانیان غیرعمد بخشی از این برنامه‌ها است.

خزایی تصریح کرد: هدف اصلی این برنامه‌ها محرومیت‌زدایی هدفمند، توسعه اقتصاد مقاومتی، تقویت گروه‌های جهادی، بازسازی مناطق آسیب‌دیده، امیدآفرینی و تقویت سرمایه اجتماعی است و در این مسیر از ظرفیت مردمی و حلقه‌های میانی حداکثر استفاده خواهد شد.

وی با اشاره به نقش بسیج سازندگی در جنگ ۱۲ روزه اخیر اظهار کرد: همزمان با آغاز جنگ، ستاد مردمی حمایت و پشتیبانی از دفاع مقدس در سطح استان فعال شد و ۴۵۴ گروه جهادی در حوزه امدادرسانی، آواربرداری، توزیع بسته‌های معیشتی و برپایی مواکب وارد میدان شدند.

رئیس بسیج سازندگی استان کرمانشاه افزود: در این مدت یک‌هزار و ۳۲۰ نیروی متخصص و داوطلب شامل راننده، جوشکار، تعمیرکار، آشپز و نیروهای فنی شناسایی و ساماندهی شدند و ۸۸۰ نفر نیز دوره‌های امداد و نجات، خودامدادی و دگر امدادی را فرا گرفتند.

خزایی ادامه داد: ۳۰ گروه جهادی پزشکی در مناطق آسیب‌دیده مستقر شدند و ۱۵ گردان جهادگر عاشورایی نیز در اجرای گشت‌های امنیتی، ایستگاه‌های صلواتی و پویش «ایران همدل» مشارکت داشتند.

وی با اشاره به همکاری برخی اصناف در جنگ اخیر گفت: اتحادیه قالیشویان کرمانشاه در اقدامی جهادی، فرش منازل آسیب‌دیده را به صورت رایگان شستشو و تحویل داد و بسیاری از تعمیرکاران نیز داوطلبانه در مناطق آسیب‌دیده حضور یافتند.

رئیس بسیج سازندگی استان کرمانشاه در پایان با تاکید بر استمرار حمایت از اشتغال و تولید خاطرنشان کرد: اولویت پرداخت تسهیلات و حمایت‌های بسیج سازندگی با واحدهای تولیدی و مشاغل خرد آسیب‌دیده از جنگ اخیر است و نظارت مستمر بر روند هزینه‌کرد تسهیلات و پایداری اشتغال نیز انجام می‌شود.