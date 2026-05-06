نماینده کنگره آمریکا: ترامپ و نتانیاهو بایدجنگ علیه ایران رامتوقف کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، «دن گلدمن»، عضو دموکرات کنگره آمریکا در انتقاد شدید از تجاوز آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: قبلا هم گفته‌ ام و دوباره هم می‌ گویم: ترامپ و نتانیاهو هرگز نباید این جنگ بی‌پروا را علیه ایران آغاز می‌کردند.

عضو دموکرات کنگره آمریکا اضافه کرد: وقت آن رسیده که به آن پایان دهیم و با چالش‌ هایی که در داخل کشور با آنها مواجه هستیم، مقابله کنیم. نیویورکی‌ ها به شهری مقرون‌ به‌ صرفه‌ تر نیاز دارند، نه یک جنگ بی‌ پایان دیگر.

«دن گلدمن»، گفت: این جنگ فاجعه بار، ایده ای وحشتناک، بی فایده، غیرقانونی و بر خلاف اصول اخلاق بود؛ همچنین جنگ واقعا به مردم آمریکا آسیب زد. میلیاردها و میلیاردها دلار در این جنگ انتخابی هزینه کردیم، پولی که می توانست مردم را از بحران مربوط به توان مالی نجات دهد. قیمت بنزین به شدت افزایش یافت و تورم جهش یافت. هر طور که به این جنگ نگاه کنید، فاجعه بار بود و ترامپ و نتانیاهو باید آن را متوقف کرده و نظامیان مان را به کشور بازگردانند.