هشدار روسیه نسبت به گسترش تبعات اختلال در تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر کریل دیمیتریف، رئیس صندوق سرمایهگذاری مستقیم روسیه تاکید کرد، بحران هواپیمایی در جهان ناشی از افزایش شدید قیمت سوخت نشان دهنده تنش های خطرناک تری در بخش های دیگر است.
وی اضافه کرد، در ماه می ۱۲ هزار پرواز هوایی در سراسر جهان لغو شد. همان طور که پیش بینی می شد شوکی که به بخش هواپیمایی جهان وارد شد به سرعت گسترش پیدا می کند و به بخش های دیگر نیز می رسد.
پیشتر فایننشال تایمز به نقل از دادههای شرکت تحلیلی «سیریوم» گزارش داد شرکتهای هواپیمایی در سراسر جهان طی دو هفته گذشته بهدلیل نگرانی از کمبود سوخت هواپیما، حدود ۲ میلیون صندلی را از برنامههای پروازی ماه مه حذف کردهاند.
براساس این گزارش، اختلال در تأمین فرآوردههای نفتی باعث ایجاد عدم تعادل جدی میان عرضه و تقاضا در صنعت هوانوردی جهانی شده است.
تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران موجب اختلال در عبورومرور کشتی ها از تنگه هرمز شد. اختلال در آبراه راهبردی تنگه هرمز موجب اختلال در زنجیره تامین سوخت و انرژی و حتی بسیاری از کالاهای دیگر مثل محصولات پتروشیمی و کود شیمیایی در جهان شد.
