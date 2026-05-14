تاکید روسیه بر گسترش روابط با کشورهای اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، کریل ساپوژنکوف، معاون اداره روابط با واحدهای فدرال، پارلمان و تشکل‌های اجتماعی وزارت خارجه روسیه گفت: مسکو تلاش می‌کند نه تنها به یک شریک، بلکه به یک متحد سیاسی قابل اعتماد برای کشورهای اسلامی بر اساس برابری و احترام متقابل تبدیل شود.

روابط روسیه با بسیاری از کشورهای اسلامی در سطح خوبی است. روابط تهران و مسکو نیز در سال های اخیر رو به گسترش بوده و منجر به امضای توافقنامه مشارکت راهبردی بین دو کشور شد.

کشور روسیه از جمله کشورهایی است که باوجود اکثریت مسیحی دارای یک اقلیت قابل توجه مسلمان است و برخی مناطق آن مثل جمهوری چچن و بسیاری از جمهوری های دیگر دارای اکثریت مسلمان هستند.