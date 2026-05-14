۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۰۰

تاکید روسیه بر گسترش روابط با کشورهای اسلامی

وزارت خارجه روسیه اعلام کرد مسکو تلاش می‌کند به متحدی قابل اعتماد برای کشورهای اسلامی تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، کریل ساپوژنکوف، معاون اداره روابط با واحدهای فدرال، پارلمان و تشکل‌های اجتماعی وزارت خارجه روسیه گفت: مسکو تلاش می‌کند نه تنها به یک شریک، بلکه به یک متحد سیاسی قابل اعتماد برای کشورهای اسلامی بر اساس برابری و احترام متقابل تبدیل شود.

روابط روسیه با بسیاری از کشورهای اسلامی در سطح خوبی است. روابط تهران و مسکو نیز در سال های اخیر رو به گسترش بوده و منجر به امضای توافقنامه مشارکت راهبردی بین دو کشور شد.

کشور روسیه از جمله کشورهایی است که باوجود اکثریت مسیحی دارای یک اقلیت قابل توجه مسلمان است و برخی مناطق آن مثل جمهوری چچن و بسیاری از جمهوری های دیگر دارای اکثریت مسلمان هستند.

