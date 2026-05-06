چاپ و توزیع ۳.۸ میلیون نسخه از مجلات رشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی، مجلات رشد به عنوان محتوایی جذاب و مکمل کتابهای درسی، بیش از چند دهه است که در مدارس توزیع میشود و یار دیروز دانشآموزان و همراه امروز آنان است. در شش ماهه نخست سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۴، این خانواده بزرگ نشریات با انتشار شش شماره و بیش از سه میلیون و هشتصد هزار نسخه، جانی تازه به کالبد مطالعه و دانایی در مدارس ایران بخشید.
استقبال گسترده از مجلات ویژه دوره ابتدایی
آمارها حکایت از یک پیوند عمیق میان نسل نوپا و نشریات مکتوب دارد. در این بازه زمانی، مجلات دوره ابتدایی با انتشار قابل توجه، صدرنشین بلامنازع شمارگان بودهاند. این استقبال گسترده نشاندهنده آن است که محتوای جذاب، تصویری و طنزآمیز این نشریات، توانسته است در عصر رقابت با رسانههای دیجیتال، همچنان جایگاه محبوب خود را در کیف دانشآموزان حفظ کرده و به عنوان ابزاری قدرتمند در ارتقای سواد خواندن و یادگیری لذتبخش عمل کند.
شجاعت در ورود به مباحث روز
آنچه شمارههای اخیر مجلات رشد را از دورههای گذشته متمایز کرده، شجاعت در ورود به مباحث روز است. این مجلات با پرداخت به مسائل بروزی همچون هوش مصنوعی، مدارس هیبریدی (ترکیبی) و امنیت دیجیتال، پلی میان سنت و مدرنیته ایجاد کردهاند.
در حوزه متوسطه، انتشار مجلاتی همچون «رشد نوجوان» و «رشد جوان» با رویکرد مهارتآموزی، پاسخی هوشمندانه به دغدغههای هویتی و فناورانه نوجوانان امروز بوده است که بازخورد مثبت این قشر را به همراه داشت. همچنین پرداختن به موضوعاتی مانند «جنگ شناختی» و «سبک زندگی معلمی» در «رشد معلم» و «رشد مدیریت مدرسه»، این مجلات را به یک دوره آموزشی مستمر و منعطف تبدیل کرده است.
دسترسی آسان؛ از نسخه مکتوب تا اپلیکیشن هوشمند
سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی با راهاندازی و تقویت سامانههای فروش، مسیر رسیدن این گنجینههای مکتوب و دیجیتال را به دورترین نقاط ایران هموار کرده است.
سامانه فروش نسخه الکترونیک (PDF): roshdmag.ir
سامانه فروش نسخه مکتوب: foroosh.roshdmag.ir
علاوه بر این، اپلیکیشن مجلات رشد برای دستگاههای با سیستم عامل اندروید طراحی شده است. کاربران با نصب این اپلیکیشن، به صورت رایگان و بدون نیاز به ثبتنام، به بیش از ۱۰۰۰ نسخه از مجلات رشد در قالب فایل PDF دسترسی خواهند داشت. این سهولت در دسترسی، در کنار محتوای غنی و قیمت مناسب، رمز موفقیت و استقبال کمنظیری است که مجلات رشد را به پرمخاطبترین نشریات آموزشی کشور تبدیل کرده است.
این خانواده بزرگ نشریات، امروز نه تنها باری از دوش معلمان در طراحی تجربیات یادگیری برمیدارد، بلکه با ایجاد پیوندی عمیق میان خانه و مدرسه، بذر تفکر نقادانه، خودباوری و امید را در میان دانشآموزان سراسر کشور میکارد؛ مسیری که در آن دانایی، دستیافتنیترین سرمایه برای هر فرزند این مرز و بوم است.
