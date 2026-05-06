گلدمن ساکس: ذخایر بنزین، گازوئیل و سوخت جت در جهان پاسخگوی ۴۵ روز است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، ذخایر جهانی نفت با سرعتی نگرانکننده در حال کاهش است و به پایینترین سطح خود در هشت سال گذشته نزدیک میشود.
در همین راستا بانک گلدمنساکس اعلام کرده است که محدودیتهای ادامهدار در عبور محمولههای نفتی از تنگه هرمز، روند کاهش ذخایر را تشدید کرده است.
بر اساس برآورد گلدمنساکس، مجموع ذخایر جهانی نفت در حال حاضر معادل ۱۰۱ روز مصرف جهانی است و ممکن است تا پایان ماه مه به ۹۸ روز مصرف کاهش یابد.
این بانک تأکید کرده است که اگرچه انتظار نمیرود ذخایر جهانی در تابستان امسال به حداقل سطح عملیاتی برسد، اما سرعت کاهش ذخایر و افت عرضه در برخی مناطق و فرآوردههای نفتی موجب نگرانی شده است.
در همین حال، گلدمنساکس اعلام کرد ذخایر تجاری جهانی فرآوردههای پالایشی از جمله بنزین، گازوئیل و سوخت جت از حدود ۵۰ روز مصرف جهانی پیش از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران به حدود ۴۵ روز مصرف کاهش یافته است.
به گفته این بانک، ذخایر قابلدسترس این فرآوردهها نیز با سرعت در حال کاهش بوده و به سطوح بسیار پایین نزدیک میشود.
