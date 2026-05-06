کیفرخواست ۷۶ نفر از متهمان مفاسد اقتصادی در رامسر صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی اظهار کرد: در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری و با توجه به تشکیل پرونده در یکی از شعب دادسرای رامسر در سال ۱۴۰۱، پس از انجام تحقیقات قضایی و اقدامات فنی و کارشناسی ضابطین، با بررسی اسناد، مدارک و مستندات موجود و با پیگیری‌های دادستان رامسر و بازپرس پرونده، کیفرخواست برای ۷۶ نفر از متهمین صادر شد.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه پرونده مذکور مشتمل بر ۸۵ جلد و ۱۲ هزار صفحه بوده است، افزود: اتهامات متهمین مواردی، چون دریافت رشوه، پرداخت رشوه، واسطه گری در امر دریافت و پرداخت رشوه، جعل اسناد، گزارش خلاف واقع و تضییع حقوق بیت المال بوده است.

رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: با توجه به صدور کیفرخواست، این پرونده کثیرالمتهم جهت طی سیر قانونی به دادگاه ارسال خواهد شد.

پوریانی تصریح کرد: برخورد دستگاه قضایی با هرگونه مولفه فساد در استان، جدی، قاطع و قانونی خواهد بود.