به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، حمیدرضا جانباز، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران و معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در جلسه کمیته اطلاعرسانی، سیاستگذاری و آگاهیبخشی که با حضور رؤسای حوضههای آبریز کشور در شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار شد، بر لزوم اهتمام بیشتر به اطلاعرسانی صحیح و حرفهای در حوزه آب تأکید کرد.
وی با اشاره به نقش تعیینکننده اطلاعرسانی معتبر در ارتقای سواد رسانهای جامعه گفت: انتقال خبرهای مستند و قابل اتکا میتواند به افزایش آگاهی عمومی و اصلاح نگاه جامعه نسبت به مسائل آب کمک کند.
به گفته جانباز، توجه به آموزش همگانی نیز در این مسیر نقشی مهم ایفا میکند، چراکه آموزش صحیح، بنیان شکلگیری سواد رسانهای در حوزه موضوعات تخصصی همچون آب است.
ضرورت همافزایی میان روابط عمومی، بدنه فنی و مراکز پژوهشی
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، شناخت درست مخاطب و سلیقه او را شرط اصلی اطلاعرسانی مؤثر دانست و اظهار کرد: لازم است گزارشها و محتواها بر اساس نیاز واقعی مخاطبان تولید شود. این موضوع نیازمند همکاری نزدیک بدنه فنی با روابط عمومیها برای تولید محتوای دقیق، علمی و در عین حال قابلفهم برای عموم است.
جانباز با بیان اینکه باید در خصوص اقدامات انجامشده در بخش آب و برنامههای پیشِرو، محتواهای متنوع تولید و منتشر شود افزود: این محتواها میتواند در قالبهای مختلف از جمله متن، صوت، اینفوگرافیک، انیمیشن و سایر شیوههای ارتباطی تهیه شود.
وی تأکید کرد: تاکنون فعالیتهای کافی در این زمینه انجام نشده و نیاز به صرف زمان و برنامهریزی بیشتری است.
جانباز همچنین نقش مؤثر موسسه تحقیقات آب کشور را یادآور شد و گفت: این موسسه باید به عنوان بازوی پژوهشی و فنی، منابع محتوایی ارزشمند در اختیار بخش اطلاعرسانی قرار دهد.
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت بازنگری در عملکرد حوزههای اجتماعی و ارتباط با مردم اشاره کرد و گفت: مدیران فنی باید بیش از گذشته در کنار روابط عمومیها قرار بگیرند تا اطلاعات دقیق، جمعآوری و بهدرستی به جامعه منتقل شود.
وی افزود: هرچند اقدامات پراکندهای در این زمینه انجام شده، اما هنوز به یک حرکت منسجم و جمعی تبدیل نشده است. جانباز خواستار آن شد که حوضههای آبریز نیز بهطور فعال در مسیر تهیه و تولید محتوا نقشآفرینی کنند.
در ادامه این نشست، رؤسای حوضههای آبریز کشور نیز دیدگاهها و نظرات خود را درباره چالشها، ظرفیتها، امکانات موجود و اقدامات انجامشده در حوزه اطلاعرسانی مطرح کردند و به تبادل نظر درباره راهکارهای تقویت جریان اطلاعرسانی و آگاهیبخشی در موضوعات مرتبط با آب پرداختند.
