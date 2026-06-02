اصلاح الگوی کشت از کاغذ به مزرعه منتقل شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، حمیدرضا جانباز معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، در مراسم تکریم و معارفه مشاور و مدیرکل دفتر مدیرعامل، هیئت مدیره و امور مجلس این شرکت، با انتقاد از «توهم فراوانی آب» در کشور، بر ضرورت تحول در حکمرانی آب، اصلاح اقتصاد آب و پیوند عمیق‌تر میان بخش‌های ستادی و اجرایی تأکید کرد.

جانباز با اشاره به ریشه‌های تاریخی بحران آب اظهار داشت: از زمانی که تکنولوژی‌های مدرن وارد کشور شد، نگاه ما به تأمین و مصرف آب با واقعیت‌های اقلیمی پیش نرفت و دچار «توهم فراوانی آب» شدیم. این توهم باعث شده سرانه مصرف آب در ایران بیش از ۲۰۰ لیتر باشد، در حالی که در بسیاری از کشورهای پرآب اروپایی این عدد به مراتب کمتر است.

وی با بیان اینکه وضعیت در بخش کشاورزی به مراتب نامناسب‌تر است، افزود: ما الگوی کشت را فقط روی کاغذ داریم. در عمل، اقدامات ما منجر به نتایج مناسب در بخش کشاورزی نشده و چالش اصلی، عدم پایبندی کشاورزان به الگوی کشت مصوب است. برای مثال در خوزستان بیش از ۲۰۰ هزار هکتار برنج‌کاری انجام می‌شود و نیشکر ۶ میلیارد مترمکعب آب مصرف می‌کند، در حالی که با تغییر محصول به چغندرقند پاییزه، می‌توان تحولات بزرگی رقم زد.

شکاف ۱۰ برابری اقتصاد آب و برق

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با مقایسه وضعیت اقتصادی این دو صنعت گفت: اقتصاد برق حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است، اما اقتصاد آب تنها ۶۰ هزار میلیارد تومان؛ یعنی یک‌دهم بخش برق. این نشان می‌دهد که ما روی اقتصاد آب کار نکرده‌ایم. وقتی یک انشعاب برق ۱۱۰ میلیون تومان هزینه دارد اما قیمت یک کنتور آب ۶ تا ۱۰ میلیون تومان است، مشخص است که با خلاء جدی در این حوزه روبه‌رو هستیم.

تکالیف برنامه هفتم و ساختار جدید

وی به تکالیف برنامه هفتم توسعه از جمله مواد ۳۸، ۴۳، ۱۰۵ و ۱۰۶ اشاره کرد و گفت: کوچک‌سازی دولت و کاهش ناترازی‌ها از تکالیف سخت ماست. متأسفانه در سال دوم برنامه، به هیچ‌کدام از اهداف نرسیده‌ایم. حوزه معاونت آب که از سال ۹۹ دچار پراکندگی شده بود، اکنون با تشکیل دفاتر جدید با تمرکز بر حکمرانی و دیپلماسی آب در حال بازسازی است تا چالش‌های مانده بخش آب و آبفا را مدیریت کند.

ضرورت تقویت هماهنگی میان بخش‌های مختلف حوزه آب

در ادامه این مراسم، مرتضی منشی‌زاده با اشاره به ضرورت تقویت هماهنگی میان بخش‌های مختلف حوزه آب گفت: این ساختار تنها به دو حوزه محدود نیست و بخش‌هایی مانند سازمان فناوری‌های نوین جوی، مؤسسه تحقیقات آب و دفتر آب‌های جوی را نیز در بر می‌گیرد؛ مجموعه‌ای که می‌تواند با انسجام بیشتر، در پیشبرد اهداف کلان بخش آب نقش مؤثرتری ایفا کند.

وی با تأکید بر ضرورت همگرایی میان بخش‌های مختلف وزارت نیرو افزود: یکی از ضرورت‌های مهم، تقویت پیوند میان دو شرکت مادر تخصصی در حوزه آب و آبفا است؛ زیرا هر تحول یا اختلال در بخش آب و فاضلاب، به دلیل ارتباط مستقیم با زندگی مردم، آثار خود را به سایر بخش‌های این مجموعه نیز منتقل می‌کند.

منشی‌زاده با اشاره به شرایط اجرایی موجود تصریح کرد: مدیران اجرایی معمولاً درگیر مسائل روزمره و عملیاتی هستند و همین موضوع ممکن است فرصت پرداختن به هماهنگی‌های راهبردی، اقدامات فکری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های پژوهشی را کاهش دهد. بر همین اساس، در ساختار جدید تلاش خواهد شد بدون ایجاد تداخل در مسئولیت‌ها، سطح تعامل، هم‌افزایی و هماهنگی میان مدیران و بخش‌های تخصصی افزایش یابد.

در پایان این مراسم، جانباز با قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته، مرتضی منشی‌زاده را به عنوان مشاور و رئیس دفتر معاون وزیر و محمد ابراهیم یخکشی را به عنوان مشاور و مدیرکل دفتر مدیرعامل، هیئت مدیره و امور مجلس شرکت مدیریت منابع آب ایران معرفی کرد.

وی تأکید کرد که انتظار می‌رود با این انتصابات، ارتباط میان شرکت‌های زیرمجموعه و ستاد وزارت نیرو تقویت شده و موضوعاتی همچون اصلاح تعرفه‌ها و حکمرانی مطلوب با جدیت پیگیری شود.