آغاز به کار درمانگاه فوق‌ تخصصی جراحی پلاستیک ترمیمی در رشت

به گزارش خبرنگار مهر، فرید حبیبیرودسری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر، اظهار داشت: این درمانگاه با هدف ارائه خدمات تخصصی به بیماران نیازمند به جراحیهای ترمیمی، بازسازی بافتهای آسیب دیده و کاهش هزینههای سفر بیماران به مراکز درمانی خارج از استان راهاندازی شده است.
وی در تشریح خدمات قابل ارائه در این رشته افزود: خدمات درمانگاه جدید شامل اقدامات پلاستیک ترمیمی و بازسازیهای ناشی از تروماها، سوختگیها و اسکار کنتراکچرها (انقباضهای پوستی ناشی از سوختگی)، ترمیم و التیام زخمهای مزمن (بهویژه زخمهای دیابتی) در مراحل پایانی پس از رفع مراحل حاد عفونی و التهابی است.
مدیر درمان تأمین اجتماعی استان گیلان ادامه داد: بازسازیهای برست و نقائص ناشی از جراحیهای سرطان در سایر نواحی بدن نیز از دیگر خدماتی است که در این درمانگاه ارائه خواهد شد.
حبیبیرودسری تأکید کرد: اعمال جراحی زیبایی صرفاً با رعایت کامل مقررات سازمانی و در چارچوب ضوابط تعریفشده و با اولویت درمانهای ترمیمی انجام میشود.
وی اضافه کرد: راهاندازی این درمانگاه گامی مؤثر در راستای عدالت در دسترسی به خدمات فوقتخصصی برای بیمهشدگان تأمین اجتماعی در استان و کاهش ارجاعهای غیرضروری به خارج از گیلان محسوب میشود.
گفتنی است؛ بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) رشت، تنها مرکز تخصصی و فوق تخصصی تأمین اجتماعی در سطح شهر رشت است که در حوزههای مختلف شامل جراحی عمومی، ارتوپدی، قلب و عروق، زنان و زایمان، کودکان، اورولوژی، گوش و حلق و بینی، چشم، بیهوشی، داخلی، ریه، عفونی، نورولوژی، اعصاب و روان، گوارش، نفرولوژی، خون و انکولوژی و جراح مغز و اعصاب به مردم شریف استان خدماترسانی میکند.
