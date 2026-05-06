به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه ای گروه، نمایش «چهل‌گیس» به نویسندگی محمد چرمشیر و کارگردانی سیروس کهوری‌نژاد که تا روز جمعه ۱۸ اردیبهشت روی صحنه است در ادامه اجراهای خود در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر، میزبان جمعی از امدادگران هلال‌احمر شد. این اجرای ویژه با هدف قدردانی از تلاش‌های بی‌وقفه و انسان‌دوستانه امدادگران هلال‌احمر برگزار شد و گروه اجرایی نمایش، اجرای این شب را به نیروهای امدادی تقدیم کرد.

سیروس کهوری‌نژاد کارگردان نمایش «چهل‌گیس»، پس از پایان اجرا با اشاره به روحیه ایثار امدادگران گفت: ایران همیشه استوار بوده و خواهد بود و تاریخ این سرزمین، روایت ایستادگی است. قصه ما نیز قصه استواری است؛ قصه زنی که به افتخار همه زنان این سرزمین روایت می‌شود. از امدادگران و تیمارگرانی که بی‌هیچ چشم‌داشتی در کنار انسان‌های نیازمند می‌ایستند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

ما وارثان فرهنگ بزرگی هستیم

وی افزود: فرهنگ ما وامدار انسان‌های بزرگی است که در بزنگاه‌های دشوار کنار مردم می‌مانند. ما وارثان فرهنگی بزرگ هستیم؛ هم‌عصر نام‌هایی چون شاملو، اخوان ثالث و صادق هدایت بوده‌ایم و نمی‌توانیم نسبت به فرهنگ و هنر کم‌فروغ باشیم. با وجود همه دشواری‌ها همچنان پای صحنه ایستاده‌ایم.

همچنین کوروش سلیمانی پس از تماشای این اثر نمایشی، با قدردانی از گروه اجرایی و کارگردان نمایش گفت: به همه گروه و به سیروس کهوری‌نژاد بابت این اثر تبریک می‌گویم. استمرار و علاقه‌مندی او به بوم و سرزمین خودش، جنوب ایران و بندرعباس، برای من همیشه آموزنده بوده است. امشب نمایشی سرشار از زیبایی‌های بصری، نظم گروهی و کار تیمی دیدیم. این اثر متعلق به تمام ایران است و همه اقوام و جلوه‌های زیبای نمایشی ایران باید در تئاتر شهر دیده شوند.

ما با امید زنده‌ایم

سلیمانی با اشاره به ظرفیت‌های نمایشی جنوب کشور افزود: سیروس کهوری‌نژاد از چهره‌های مهم تئاتر جنوب کشور است و خوشحالم که این همه تصویر و یادآوری از جنوب زیبای ایران را در این اثر دیدم. خوشحالیم که من و همکارانم در تئاتر شهر افتخار میزبانی این اثر را داشتیم. همه ما در یک کشتی هستیم و روزگار سختی را پشت سر گذاشته‌ایم، اما با امید زنده‌ایم. هنر و تئاتر پیام‌آور صلح و فرهنگ است و ما وظیفه خود را انجام می‌دهیم. این وظیفه بدون حضور تماشاگران کامل نمی‌شود.

پس از پایان اجرا کوروش سلیمانی با امدادگران حاضر در سالن به گفتگو پرداخت و ضمن قدردانی از تلاش‌های آنان، به نیروهای امدادی هلال‌احمر خسته‌نباشید گفت.

نمایش «چهل گیس» با بازی سیروس کهوری‌نژاد، حمید رمضانی، زهره محمودی، کیانا نامدار، هیوا پورشفیقی، محدثه امیریان، سید محمدحسین صالحی، رضا بهنامی، نیلوفر زمانی، بهنام زرستونیا، مریم بابائی، مرضیه دهقانپور، باریتا حاجی‌پناه، سیمین زاهدنمازی، صحیفه رنگرز، صبا حسن‌پور، راضیه اسماعیلی، نرگس درخواه، محمد ترابی، علیرضا واحدی تا روز جمعه ۱۸ اردیبهشت ساعت ۱۸ در سالن چهارسو مجموعه تئاتر شهر روی صحنه است.

دیگر عوامل اجرایی این نمایش عبارتند از : تهیه‌کننده: سیروس کهوری‌نژاد، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: هادی لشکری، طراح صحنه، ساخت آکسسوار و ماسک: سیروس کهوری‌نژاد، مدیر روابط عمومی و مشاور رسانه: رضا پورزارعی، طراح لباس: آذر طهماسب نظامی، طراح پوستر و بروشور: فرزاد ادیبی، مدیر صحنه: ابوالفضل عبدالی، منشی صحنه: آزاده محمدزاده، مدیر تبلیغات: روزبه کهوری‌نژاد، موسیقی و تنظیم: محمد کهوری‌نژاد، عکاس: مسعود کهوری‌نژاد، دستیار ساخت ماسک و آکسسوار: آذر طهماسب نظامی، نور و صدا: ابوالفضل عبدالی، آزاده محمدزاده، نوازندگان (گروه موسیقی آوای ساحل): دمام: حسین لشکری، هادی لشکری، کاخن: علی لشکری، سنج و دایره: مارتیا نجار، عود: آتنا خاریابند، نی‌انبان: عماد پوربحرینی، تهیه و دوخت لباس: زینب سهرابی، عصمت طهماسب نظامی، طراح گریم: فرناز مرتضوی، اجرای گریم: کامبیز معماری، حمید قاسمی، علی گودینی،عاطفه ابیضی، شبنم روزبهانی و دستیار گریم: سارا لشنی.