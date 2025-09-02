به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای نمایش، سیروس کهوری‌نژاد و محمد چرمشیر که در گذشته نمایش‌های «مرغ‌هایی که از تخم‌مرغ‌ پخته به دست می‌آیند»، «زمان سکوت برای زندگان»، «روزگار نازنین طلعت مهربان»، «شرفنامه یحیی تیره بخت»، «سفر دور و دراز سلطان»، «شاباش خوان»، «دیو بندان» و «بوی خون معطر» را با همکاری هم به صحنه برده بودند بعد از ۲۵ سال با نمایش «چهل گیس» بار دیگر با هم همکاری می‌کنند.

این نمایش با نویسندگی محمد چرمشیر و کارگردانی سیروس کهوری نژاد و با بازی سیروس کهوری نژاد، حمید رمضانی، زهره محمودی، مرجان امینی راد، کیانا نامدارنیا، سیدمحمدحسین صالحی، نیلوفر زمانی، رهام داداشی، نگار شهبازی، علیرضا واحدی، محمد حسین کلانتری، الیکا تصدیقی، دیانا نامدارنیا، یسنا سورانی، محدثه امیریان، از ۱۲ شهریور تا ۴ مهر ساعت ۱۹ در تماشاخانه مهر حوزه هنری اجرا می‌شود.

سیروس کهوری نژاد که پیش از این نمایش‌های «داغ پوست»، «دلو (دل کوچک)»، «میرمحنا» و «مجهول» را کارگردانی کرده‌ است با نمایش «چهل گیس» که با موسیقی زنده گروه آوای ساحل اجرا می‌شود تماشاگران را به سواحل خلیج فارس می‌برد.

این نمایش که برگرفته از آیین‌ها و داستان‌های جنوب است قصه جمعه را روایت می‌کند که به دنبال گم‌شدن صفورا، به خانه چهل گیس می‌رود، در پی ازدواج چهل گیس و دیو، دختر تاریکی چهل گیس را می‌دزدد، اهالی روستای چهل گیس، برای ازدواج، صفورا را به عنوان عروس به مراسم ازدواج دیو می‌برند.

علاقه‌مندان می‌توانند بلیت نمایش «چهل گیس» را از سایت تیوال تهیه کنند.

عوامل هنری نمایش عبارتند از: برنامه‌ریز و دستیار کارگردان: هادی لشکری، طراح صحنه، ساخت آکساسوار و ماسک: سیروس کهوری نژاد، دستیار ساخت آکس‌سوار و ماسک: آذر طهماسب نظامی، منشی صحنه مینا امیدپناه، مدیر صحنه: ابوالفضل عبدالی، دستیار صحنه، مرتضی لطفی، طراح پوستر و بروشور: فرزاد ادیبی، طراح لباس: آذر طهماسب نظامی، عکاس و فیلمبردار: مسعود کهوری نژاد و روزبه کهوری نژاد، نور و صدا: ابوالفضل عبدالی، مینا امیدپناه، آهنگساز و تنظیم موسیقی: محمد کهوری نژاد، نوازندگان (گروه موسیقی آوای ساحل): حسین لشکری، محمدرضا تیموریان، هادی لشکری، آتنا خاریابند، علی لشکری، مارتیا نجار، آوا: محمدرضا تیموریان، همخوان: شیوا زارعی، روابط عمومی: روح‌الله شکروی، مشاور تبلیغات: مسعود کهوری نژاد و گروه هنری ویزور، مشاور رسانه: رضا پورزارعی.