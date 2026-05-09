سینماگری که در رفاقت موفق بود؛ موهایمان برای گرفتن حقمان سفید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رابط عمومی خانه سینما، مراسم تشییع پیکر محمد موفق پیشکسوت صنف دستیاران کارگردان و برنامه ریز صبح امروز شنبه ۱۹ اردیبهشت برگزار شد. در ابتدا علی جناب عضو هیئتمدیره صنف برنامهریزان و دستیاران کارگردان که اجرای برنامه را بر عهده داشت، گفت: امروز در سوگ محمد موفق از همکاران پیشکسوت و کاربلد هستیم. امیدوارم روحش قرین رحمت قرار گیرد. او با صورت رسمی و خشنش همیشه دلی مهربان داشت که هیچ وقت از یاد ما نمی رود.
در ادامه منوچهر شاهسواری تهیهکننده پیشکسوت سینما نیز بیان کرد: محمد موفق با اینکه نتوانست به اندازه نامش موفق باشد اما از نظر انسانی، رفاقت و دوستی انصافا موفق بود و اگر ما در مقابل محبتهای او اقدامی کرده باشیم، ارزشی ندارد.
کارگردان بزرگ سینما مدیون حضور محمد موفق هستند
رضا کریمی کارگردان سینما با بیان اینکه محمد موفق از قدیمیترین دوستان او بوده است، گفت: او جزو نسل اول دستیاران کارگردان پس از انقلاب بود؛ بسیار حرفه ای، باتجربه و با اخلاق و از موسسین انجمن برنامه ریز و دستیاران کارگردان بود. در واقع میتوان گفت کارگردان بزرگ سینما به نوعی مدیون حضور او در صحنه بودند.
وی تصریح کرد: با توجه به شناختی که از او داشتم؛ انسانی بسیار بزرگ و شایسته بود و مطمئنم اگر قرار بود فیلم بسازد از همه ما فیلمهای بهتری میساخت اما متاسفانه سینما خیلی به شایستگیها توجه ندارد. هنوز هم دوستانی از محمد موفق در دستیار کارگردانی باقی ماندهند که بسیار شایسته کارگردانی هستند و امیدوارم بتوانند به همین زودیها فیلمشان را بسازند.
نقد وعده میدهند و نسیه عمل میکنند
در ادامه این مراسم علیرضا نجف زاده رئیس صنف برنامه ریزان و دستیاران کارگردان نیز اظهار کرد: صنف برنامهریزان و کارگردانان سینمای ایران در رشد و اعتلای سینمای ایران حق به سزایی دارند؛ بسیاری از عوامل و بازیگرانی که امروز مطرح شدند و کار میکنند، انتخاب اولیه شان توسط همین دستیاران و برنامهریزان صورت گرفته است.
وی اظهار کرد: محمد موفق خیلی ها را به سینما معرفی کرد اما افسوس میخورم که امروز آنهایی که میتوانستند بیایند، نیامدند و کوتاهی کرد. البته مساله من با کسانی است که ترک فعل کردند تا هنرمندان و پیشکسوتان سال های آخر عمرشان را با بیچارگی کاسه نداری به دست بگیرند و جلوی مسئولان دستشان را دراز کنند. سوال من این است که تکلیف آنهایی که میزهایی را اشغال کردند و سالهاست وعده میدهند چیست؟ آنهایی که نقد وعده میدهند و شاید نسیه عمل کنند. چرا پیشکسوتان ما باید با حقوق کم شرمنده خانوادهشان باشند؟ چرا باید گرفتار خرج بیمارستانشان باشند؟ چند وزیر و رئیس سازمان باید عوض شود تا تکلیف حق اولیه پیشکسوتان مشخص شود؟
نجفزاده با بیان اینکه محمد موفق از پایه گذاران فعالیتهای صنفی بوده است، بیان کرد: باید توجه داشته باشیم نسلی که باعث شدند انجمنها شکل بگیرند کم کم دارند از دنیا میروند و ما هنوز به حق اولیه مان نرسیدیم. من و امثال من هم برای گرفتن حقمان موهایمان سفید شد.
وی متذکر شد: از رسانهها هم گلهمند هستم که چرا مصاحبههای مسئولان را پیگیری نمیکنند. در همین دوران جنگ گفتگوهایی انجام شد مبنی بر اینکه قرار است به هنرمندان آسیب دیده کمک کنند و هنوز هیچ کاری صورت نگرفته است؛ من به نوبه خودم این گفتگوها را پیگیری میکنم.
در این مراسم افرادی همچون منوچهر شاهسواری، رضا کریمی، علیرضا حسینی، علیرضا سلمان نصر، غلامرضا رمضانی، آزیتا موگویی، مسعود میامی، رضا سخایی، دانش اقباشاوی، علی قائم مقامی، علی هفتهای، نیلوفر محمودی، نورالدین گودرزی، هاشم میرطالبی، محمود نیشابوری، عباس حاجی درویش، منصوره وافری، هیئت مدیره و اعضای انجمن دستیاران و برنامه ریزان سینمای ایران حضور داشتند.
