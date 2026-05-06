۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۱۳

تماس تلفنی وزیر جنگ آمریکا با نخست وزیر موقت عراق 

وزیر جنگ آمریکا  درتماس تلفنی با نخست‌وزیر مکلف عراق، روابط دوجانبه بین دو کشور در زمینه‌های مختلف، به ویژه همکاری امنیتی را مورد بحث و بررسی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر مکلف عراق، تماسی تلفنی از پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا دریافت کرد. هگست در این تماس به مناسبت مکلف شدن وی برای تشکیل دولت جدید، به الزیدی تبریک گفت.

در این تماس، روابط دوجانبه بین دو کشور در زمینه‌های مختلف، به ویژه همکاری امنیتی، طبق آنچه در توافقنامه چارچوب استراتژیک بین عراق و آمریکا آمده است، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این تماس بر اهمیت «رابطه بین دو کشور» و «تلاش برای فعال‌سازی مجدد آن در زمینه آموزش» و «تقویت توانایی نیروهای مسلح عراق و افزایش سطح کارایی آنها» تأکید کرد.

این تماس پس از آن صورت گرفت که الزیدی از توانایی بغداد برای ایفای نقش میانجگری بین تهران و واشنگتن خبر داد. وی این موضوع را در تماسی با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران مطرح کرد.

