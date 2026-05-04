۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۳۴

بیانیه وزارت نفت عراق درباره صادرات نفت این کشور از تنگه هرمز

وزارت نفت عراق اعلام کرد صادرات نفت این کشور، یک هفته پس از بازگشایی تنگه هرمز از سر گرفته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، باسم محمد، معاون وزیر نفت عراق اعلام کرد که این کشور می تواند ظرف یک هفته پس از بازگشایی تنگه هرمز، تولید و صادرات نفت خود را به سطح پیشین بازگرداند.

به گزارش این وزارتخانه، در حال حاضر تولید نفت عراق ۱.۵ میلیون بشکه در روز است که از این میزان حدود ۲۰۰ هزار بشکه در روز از طریق بندر جیهان در ترکیه صادر می شود.

تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران موجب اختلال در عبورومرور کشتی ها از تنگه هرمز شد. اختلال در آبراه راهبردی تنگه هرمز موجب اختلال در زنجیره تامین سوخت و انرژی و حتی بسیاری از کالاهای دیگر مثل محصولات پتروشیمی و کود شیمیایی در جهان شد.

ایران اعلام کرده که آماده است در صورت رسیدن به آتش بس پایدار و پایان جنگ، امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را با رعایت پروتکل ها و ملاحظات امنیتی مورد نیاز تضمین کند.

