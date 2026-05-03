ماکرون خواستار «تعمیق بیشتر مشارکت راهبردی» با عراق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه امروز یکشنبه در تماس تلفنی با علی الزیدی نخست وزیر مکلف عراق، خواستار حفظ حاکمیت و ثبات این کشور با هدف تثبیت امنیت در منطقه شد.

رئیس جمهور فرانسه در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس در این باره نوشت: من با علی الزیدی، نخست وزیر مأمور تشکیل دولت بعدی عراق، صحبت کردم. انتصاب او را تبریک گفتم و بهترین آرزوهایم را برای موفقیت در این مأموریت تعیین‌ کننده برای آینده عراق، در شرایط منطقه‌ای بسیار دشوار، ابراز کردم.

امانوئل ماکرون اضافه کرد: عراقی باثبات و مستقل که بر سرنوشت خود کنترل داشته باشد، برای امنیت خاورمیانه (غرب آسیا) و اروپا ضروری است. فرانسه همچنان در کنار مردم عراق خواهد ایستاد تا به دستیابی به این هدف و تعمیق بیشتر مشارکت راهبردی در همه زمینه‌ها کمک کند.