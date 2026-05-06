به گزارش خبرگزاری مهر، قرارداد طراحی رشته «تعزیرات حکومتی» به منظور توسعه آموزش‌های تخصصی و تربیت نیروی انسانی کارآمد در حوزه رسیدگی به تخلفات اقتصادی و صنفی، در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته میان سازمان تعزیرات حکومتی و دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه منعقد شد.

این قرارداد با هدف طراحی، پیگیری و تسریع در ایجاد رشته تخصصی تعزیرات حکومتی در نظام آموزش عالی کشور به امضای علی فرهادی، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و فرید محسنی، رئیس دانشکده علوم قضایی رسید.

بر اساس این توافق، برنامه‌ریزی علمی و آموزشی برای راه‌اندازی این رشته با همکاری مشترک دو مجموعه انجام خواهد شد تا زمینه تربیت نیروهای متخصص در حوزه حقوق تعزیرات، نظارت بر بازار و رسیدگی به تخلفات اقتصادی فراهم شود.

ایجاد این رشته می‌تواند گامی مؤثر در تقویت بنیان‌های علمی و تخصصی حوزه تعزیرات حکومتی و ارتقای کیفیت رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با تخلفات اقتصادی در کشور باشد.