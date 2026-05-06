  1. استانها
  2. لرستان
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۵۳

۴ واحد نانوایی و نان فانتزی متخلف در خرم‌آباد پلمب شدند

۴ واحد نانوایی و نان فانتزی متخلف در خرم‌آباد پلمب شدند

خرم‌آباد - مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، گفت: چهار واحد نانوایی و نان فانتزی متخلف در شهرستان خرم‌آباد پلمب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی در سخنانی، اظهار داشت: در جریان گشت‌های مشترک دستگاه‌های نظارتی که با محوریت اداره کل تعزیرات حکومتی لرستان برگزار شد، چهار واحد نانوایی و نان فانتزی در شهرستان خرم‌آباد به دلیل احراز تخلفات صنفی پلمب شدند.

وی گفت: این بازرسی‌ها که به ریاست «قدرت صادقی»، رئیس اتقان آرا تعزیرات اداره کل تعزیرات حکومتی لرستان و با حضور میدانی بازرسان دستگاه‌های نظارتی صورت گرفت، باهدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و نظارت بر چرخه توزیع نان انجام شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، افزود: بر اساس این گزارش، واحدهای مذکور به دلیل ارتکاب تخلفات صنفی متعدد از جمله تقلب در کسب، گران‌فروشی و کم‌فروشی، علاوه بر جریمه‌های قانونی، با دستور قضایی و حکم تعزیرات حکومتی پلمب و از ادامه فعالیت آن‌ها تا رفع نواقص جلوگیری به عمل آمد.

شاهی، بیان داشت: تعزیرات حکومتی استان ضمن تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان حوزه آرد و نان، از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، مراتب را از طریق سامانه‌های ارتباطی تعزیرات حکومتی گزارش دهند تا دراسرع‌وقت رسیدگی شود.

کد مطلب 6821933

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها