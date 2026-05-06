به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی در سخنانی، اظهار داشت: در جریان گشت‌های مشترک دستگاه‌های نظارتی که با محوریت اداره کل تعزیرات حکومتی لرستان برگزار شد، چهار واحد نانوایی و نان فانتزی در شهرستان خرم‌آباد به دلیل احراز تخلفات صنفی پلمب شدند.

وی گفت: این بازرسی‌ها که به ریاست «قدرت صادقی»، رئیس اتقان آرا تعزیرات اداره کل تعزیرات حکومتی لرستان و با حضور میدانی بازرسان دستگاه‌های نظارتی صورت گرفت، باهدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و نظارت بر چرخه توزیع نان انجام شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، افزود: بر اساس این گزارش، واحدهای مذکور به دلیل ارتکاب تخلفات صنفی متعدد از جمله تقلب در کسب، گران‌فروشی و کم‌فروشی، علاوه بر جریمه‌های قانونی، با دستور قضایی و حکم تعزیرات حکومتی پلمب و از ادامه فعالیت آن‌ها تا رفع نواقص جلوگیری به عمل آمد.

شاهی، بیان داشت: تعزیرات حکومتی استان ضمن تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان حوزه آرد و نان، از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، مراتب را از طریق سامانه‌های ارتباطی تعزیرات حکومتی گزارش دهند تا دراسرع‌وقت رسیدگی شود.