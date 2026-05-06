برخورد قاطع با متخلفان بازار در پاوه

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان پاوه ظهر چهارشنبه به ریاست روح‌الله رادپوش معاون برنامه‌ریزی فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

در این نشست، بررسی مصوبات جلسه پیشین و ارزیابی وضعیت فعلی بازار در دستور کار قرار گرفت و اعضا بر ضرورت تقویت نظارت‌ها تأکید کردند.

حاضران در جلسه با اشاره به اهمیت کنترل بازار، خواستار برخورد قاطع با متخلفان صنفی و نظارت ویژه بر واحدهای خدماتی شدند.

در ادامه مقرر شد جلسات کارشناسی به‌منظور تعیین نرخ کالاها و خدمات برگزار شود و روند قیمت‌گذاری با دقت بیشتری دنبال گردد.

همچنین اداره جهاد کشاورزی مکلف شد تمهیدات لازم برای تأمین اقلام اساسی، به‌ویژه روغن خوراکی، را در دستور کار قرار دهد.

در پایان این جلسه، دستگاه‌های نظارتی موظف به ارائه گزارش‌های کارشناسی از اقدامات خود شدند و بر تسریع در رسیدگی به پرونده‌های موجود در تعزیرات حکومتی تأکید شد.