کشف ۲۴ تُن کود شیمیایی اوره قاچاق در میانه

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه مرکز اطلاع رسانی پلیس آذربایجان شرقی آمده است: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری و احتکار کود شیمیایی غیر مجاز در یک واحد مرغداری در شهرستان میانه، پیگیری موضوع در دستور کار مأموران پاسگاه‌های ترکمانچای و ایشلق قرار گرفت.

ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی و تعزیرات حکومتی در بازرسی به عمل آمده از این واحد مقدار ۴۸۰ کیسه ۵۰ کیلوگرمی در مجموع ۲۴ تُن کود شیمیایی قاچاق و فاقد هرگونه مجوز قانونی کشف کردند و در این خصوص یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مرجع قضائی معرفی شد.

این مرکز از عموم شهروندان خواست که در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرمجاز و قاچاق و احتکار توسط افراد سودجو، مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه پیامکی یا تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.