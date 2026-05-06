۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۱۸

کشف ۲۴ تُن کود شیمیایی اوره قاچاق در میانه

میانه- مرکز اطلاع رسانی پلیس آذربایجان شرقی از کشف ۲۴ تُن کود شیمیایی اوره قاچاق به ارزش تقریبی پنج میلیارد ریال از یک واحد مرغداری در شهرستان میانه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه مرکز اطلاع رسانی پلیس آذربایجان شرقی آمده است: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری و احتکار کود شیمیایی غیر مجاز در یک واحد مرغداری در شهرستان میانه، پیگیری موضوع در دستور کار مأموران پاسگاه‌های ترکمانچای و ایشلق قرار گرفت.

ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی و تعزیرات حکومتی در بازرسی به عمل آمده از این واحد مقدار ۴۸۰ کیسه ۵۰ کیلوگرمی در مجموع ۲۴ تُن کود شیمیایی قاچاق و فاقد هرگونه مجوز قانونی کشف کردند و در این خصوص یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مرجع قضائی معرفی شد.

این مرکز از عموم شهروندان خواست که در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرمجاز و قاچاق و احتکار توسط افراد سودجو، مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه پیامکی یا تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.

