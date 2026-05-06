به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها در واکنش به یادداشت یک روزنامهنگار در شبکههای اجتماعی نوشت: یک روزنامهنگار اصلاحطلب امروز در یادداشتی ملت شریف ایران را که شصت و چند روز است در خیابانها از حریم ایران صیانت میکنند «اقلیت رانتی» خوانده که درحال تحمیل تصمیمات هستند!
وی افزود: اولا طبق نظرسنجیهای معتبر بیش از ۵۰ درصد مردم تجربه حضور در این تجمعات را دارند و عدد بسیار بالاتری از این هم با این تجمعات همدل و همراهند. بیش ۳۱ میلیون ایرانی بالای ۱۲ سال هم در پویش جانفدا که تجلی همین خیابان است ثبتنام کردهاند.
رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها افزود: ثانیا: رانتی خواندن و توهین به مردمی که عموما از اقشار متوسط یا مستضعف جامعه هستند با چه سند و مدرکی انجام می شود؟ دور بودن از مردمسالاری و کجفهمی جامعه تا کجا؟
وی ادامه داد: ثالثا: مگر حاکمیت ایران تحمیلپذیر است!؟ جمهوری اسلامی اگر اهل تحمیلپذیری بود چون قاجار و پهلوی خاک کشور را به ثمن بخس به آمریکا و غرب میفروخت نه اینکه مردانه پای ایران تا حد شهادت امام شهیدش هزینه بدهد. اگر از اقلیت ترسی داشت باید رأی ملت در ۸۸ را نادیده میگرفت.
حجت الاسلام رستمی افزود: امیدواریم عقلای اصلاحطلبان این مطلب وهنآمیز که هم ضد مردم و هم ضد حاکمیت است را محکوم کنند.
