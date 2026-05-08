به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها، با انتشار پستی در یکی از شبکههای اجتماعی، ایران دوران رهبری، رهبر شهید انقلاب را با دوران کاپیتولاسیون پهلوی مقایسه کرد و نوشت: ایران کاپیتولاسیون پهلوی کجا و ایران ابرقدرت قرن خامنهای کجا!؟ ”
وی با اشاره به تحولات اخیر، اظهار داشت: دیشب ثابت شد ابرقدرت جدید برای منطقه قاعده میگذارد و متخلف را تنبیه میکند.
رستمی در ادامه تاکید کرد: هرچند برای آمریکا سخت است ولی باید به نظم جدید جهانی و منطقهای ایران نوشت عادت کند.
نظر شما