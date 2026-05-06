به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه انصاری در جلسه شورای استاندارد استان گیلان با بیان اینکه در ساختمانهای قدیمی با معضل اتلاف انرژی مواجه هستیم، اظهار کرد: برای کاهش هدررفت انرژی، صدور گواهی برچسب انرژی مطرح شده است و از این پس رعایت استانداردهای مربوطه برای ساختمانهای جدید الزامی خواهد بود.
وی با اشاره به دغدغه سازمان ملی استاندارد برای ارتقای سطح استاندارد در همه بخشها، افزود: امیدواریم بر اساس سند تقویت و توسعه نظام استاندارد و مقررات فنی، اقدامات لازم را پیش ببریم و نتایج نهایی پس از دستیابی به وضعیت مطلوب، اطلاعرسانی خواهد شد.
معاون رئیسجمهور همچنین به جایگاه استاندارد در مجامع بینالمللی اشاره کرد و گفت: با توجه به کریدورهای موجود در بنادر گیلان، امروز تفاهمنامهای با منطقه آزاد انزلی برای یکسانسازی رویههای ارزیابی انطباق میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای منعقد شد.
وی تاکید کرد: هدف از این تفاهمنامه، تسهیل تجارت و استانداردسازی با رویههای سازمان ملی استاندارد و رونق صادرات و واردات کالاهای ایرانی است.
