۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۴۸

انصاری: ساختمان‌های جدید حتماً برچسب انرژی دریافت کنند

رشت- رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به معضل فرسودگی و عدم رعایت استاندارد در ساختمان‌های قدیمی، از الزام صدور گواهی برچسب انرژی برای واحدهای نوساز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه انصاری در جلسه شورای استاندارد استان گیلان با بیان اینکه در ساختمان‌های قدیمی با معضل اتلاف انرژی مواجه هستیم، اظهار کرد: برای کاهش هدررفت انرژی، صدور گواهی برچسب انرژی مطرح شده است و از این پس رعایت استانداردهای مربوطه برای ساختمان‌های جدید الزامی خواهد بود.

وی با اشاره به دغدغه سازمان ملی استاندارد برای ارتقای سطح استاندارد در همه بخش‌ها، افزود: امیدواریم بر اساس سند تقویت و توسعه نظام استاندارد و مقررات فنی، اقدامات لازم را پیش ببریم و نتایج نهایی پس از دستیابی به وضعیت مطلوب، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

معاون رئیس‌جمهور همچنین به جایگاه استاندارد در مجامع بین‌المللی اشاره کرد و گفت: با توجه به کریدورهای موجود در بنادر گیلان، امروز تفاهمنامه‌ای با منطقه آزاد انزلی برای یکسان‌سازی رویه‌های ارزیابی انطباق میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای منعقد شد.

وی تاکید کرد: هدف از این تفاهمنامه، تسهیل تجارت و استانداردسازی با رویه‌های سازمان ملی استاندارد و رونق صادرات و واردات کالاهای ایرانی است.

