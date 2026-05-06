۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۰۹

پلمب ۳ واحد متخلف در اهواز طی گشت مشترک قرارگاه امنیت غذایی

اهواز - معاون بازرسی و نظارت اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان از اجرای گشت مشترک قرارگاه امنیت غذایی در سطح کلانشهر اهواز و پلمب سه واحد صنفی متخلف در حوزه کالاهای اساسی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام جباری گفت: در راستای تشدید نظارت بر بازار کالاهای اساسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، گشت مشترک بازرسی با حضور تیم‌های تخصصی از اداره‌کل صمت، اداره‌کل تعزیرات حکومتی خوزستان و سایر دستگاه‌های متولی بازار در نقاط مختلف اهواز انجام شد.

وی افزود: در این گشت‌ها، سه واحد صنفی متخلف در زمینه عرضه و نگهداری کالاهای اساسی شناسایی و پس از طی مراحل قانونی، پلمب شدند. همچنین، پرونده تخلف صنفی این واحدها برای رسیدگی و صدور رأی مقتضی به اداره‌کل تعزیرات حکومتی ارسال شد.
جباری بیان کرد: اجرای این طرح‌ها با هدف صیانت از معیشت مردم، کنترل بازار و پیشگیری از تخلفات صنفی ادامه داشته و با هرگونه تخلف در حوزه تأمین و توزیع کالاهای اساسی برخورد قانونی قاطع صورت خواهد گرفت.
