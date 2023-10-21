تشکیل ۲۰۰۰ پرونده تخلف صنفی و تولیدی در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام جباری پیش از ظهر امروز شنبه در گفتوگویی رسانهای با اشاره به انجام پنج هزار بازرسی در مدت زمان یاد شده از بازار و واحدهای تولیدی استان خوزستان بیان کرد: از این میزان هفت هزار و ۷۹۹ میلیارد ریال در بخش تخلفات صنفی و تعزیراتی و ۱۸ میلیارد و ۹۰۷ میلیون ریال در بخش قاچاق کالا و ارز بوده که به شعب تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.
وی به گشت مشترک بازرسی با برخی دستگاههای استان خوزستان اشاره کرد و افزود: بیشترین میزان گشت نظارتی توسط اتاق اصناف اهواز و ادارات تعزیرات حکومتی خوزستان با ۲ هزار بازرسی صورت گرفته است.
جباری گفت: اداره کل صمت و تعزیرات حکومتی خوزستان نیز تفاهمنامهای برای همکاری هر چه بیشتر در نظارت بر بازار و واحدهای تولیدی منعقد کردند.
معاون بازرسی و نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان اظهار کرد: بر اساس این تفاهمنامه هر ۲ دستگاه، همکاری بیشتری در زمینه برگزاری گشتهای مشترک بازرسی، رسیدگی به پروندههای تخلف و تشدید نظارت بر بازار را خواهند داشت.
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