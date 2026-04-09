۱۲ واحد صنفی بروجرد بازرسی شد؛ ثبت ۲ مورد تخلف و معرفی به مراجع قضایی

به گزارش خبرنگار مهر، گشت‌ها و اکیپ‌های تنظیم بازار مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بروجرد، روز پنج شنبه با حضور فعال و گسترده در سطح بازار و فروشگاه‌ها به ویژه مرغ‌فروشی‌ها و قصابی‌های سطح شهرستان، به منظور حفظ آرامش بازار و نظارت بر نحوه توزیع کالاهای اساسی و استراتژیک، با جدیت در حال انجام فعالیت هستند.

نظارت بر قیمت‌گذاری و توزیع کالاهای اساسی

گشت‌ها و اکیپ‌های تنظیم بازار جهاد کشاورزی بروجرد بر نحوه قیمت‌گذاری، توزیع و عرضه اقلام اساسی و استراتژیک و همچنین نحوه توزیع کالابرگ در فروشگاه‌های عرضه مرغ و گوشت نظارت کردند.

این نظارت‌ها با هدف جلوگیری از هرگونه گران‌فروشی، کم‌فروشی و تخلفات احتمالی در ایام تعطیلات و جنگ رمضان انجام می‌شود.

همکاری با اداره تعزیرات حکومتی در گشت‌های نظارتی

عزت‌اله نباتی، معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بروجرد در حاشیه این بازدید، با بیان این مطلب که این گشت‌های نظارتی تنظیم بازار با همکاری اداره تعزیرات حکومتی شهرستان در حال انجام است، تأکید کرد: حضور نمایندگان تعزیرات حکومتی در کنار بازرسان جهاد کشاورزی، روند رسیدگی به تخلفات را تسریع و برخورد با متخلفان را قاطعانه‌تر می‌کند.

بازرسی از ۱۲ واحد صنفی

نباتی افزود: طی امروز از ۱۲ واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفته از مرغ‌فروشی‌ها و قصابی‌های سطح شهرستان، ۲ مورد تخلف محرز شد.

وی بیان کرد: این تخلفات شامل گران‌فروشی، عدم درج قیمت و عدم رعایت دستورالعمل‌های ابلاغی بوده است.

معرفی واحدهای متخلف به مراجع قضایی

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بروجرد گفت: واحدهای متخلف به منظور انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی تصریح کرد: پرونده این واحدها برای بررسی بیشتر و اعمال قانون به تعزیرات حکومتی ارسال شده است و با متخلفان بدون اغماض برخورد خواهد شد.

تأمین کالاهای اساسی و آرامش بازار

نباتی با بیان اینکه با برنامه‌ریزی‌های مدون سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان، در حال حاضر تمامی کالاها و اقلام اساسی مردم به اندازه کافی تأمین شده است، افزود: مردم می‌توانند با آرامش خاطر نیازهای خود را تأمین کنند و هیچ گونه نگرانی بابت کمبود کالاهای اساسی در سطح شهرستان وجود ندارد.

تداوم گشت‌های نظارتی تا پایان ایام تعطیلات

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بروجرد تأکید کرد: گشت‌های نظارتی تنظیم بازار با قوت ادامه خواهد داشت و بازرسان جهاد کشاورزی با همکاری تعزیرات حکومتی، بر نحوه عرضه و قیمت‌گذاری کالاهای اساسی نظارت مستمر خواهند داشت.