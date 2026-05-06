۵۵۲ اثر به دبیرخانه دومین پویش ملی «وطن به روایت من» رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، فراخوان دومین پویش ملی «وطن به روایت من»، ۱۷ اسفند ۱۴۰۴ و در پی وقوع جنگ تحمیلی رمضان، با هدف مشارکت عکاسان، فیلمسازان، سینماگران و علاقهمندان خلاق و دغدغهمند از سوی انجمن منتشر و فرصت شرکت در پویش که پیشتر و بر اساس فراخوان، دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ اعلام شده بود، به دلیل محدودیتهای مجازی ناشی از شرایط جنگ تحمیلی سوم و نبود فرصت کافی برای ارائه آثار، تا ۱۵ اردیبهشت سال جاری تمدید شد.
بر اساس اعلام دبیرخانه پویش، در بخش فیلم، ۱۶۶ اثر شامل ۸۹ فیلم کوتاه داستانی، ۴۹ فیلم کوتاه مستند، ۱۴ فیلم کوتاه تجربی و ۱۴ فیلم کوتاه پویانمایی در پرتال ثبت شده است.
همچنین در بخش عکس، ۳۸۶ اثر شامل ۲۲۱ تک عکس و ۱۶۵ عکس در قالب ۲۸ مجموعه عکس به ثبت رسیده است.
آثار برگزیده دومین پویش «وطن به روایت من» طی مراسمی به زودی و در شرایط امکانپذیر معرفی خواهد شد و منتخب آثار در چهل و سومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران روی پرده خواهد رفت.
تصویر شهر در جنگ، کودکان در جنگ، آسیبهای سالمندان در جنگ، خانواده در جنگ، روایت مهربانیها در روزهای جنگ، مهرورزی مشاغل خدماتی درجنگ، روایت ازخودگذشتگی و تلاش نیروهای امداد، همدلی مردم در زمانه جنگ، روایتهای امیدآفرین در جنگ، نقش معنویت در آرامش اجتماعی و امیدآفرینی، روایتی از بدرقه رهبر شهید، ایجاد انسجام ملی در جنگ، تاثیر فرهنگ و اصالت اقوام در حفظ میهن، هویت جمعی در تابآوری روزهای جنگ، حماسه آفرینی ایرانیان در طول تاریخ در دفاع از وطن، روایتهای اقتباسی و اساطیری در دفاع از وطن، روایت جنگهای عصر فناوریهای نوین و آینده سرزمینمان ایران محورهای پویش دوم به شمار میروند.
پس از طی مرحله انتخاب آثار، هیئت داوری پویش کار ارزیابی آثار انتخابشده را آغاز میکند.
