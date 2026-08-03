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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۲۹

۷۵۹ اثر به «طلوع ماه» رسید

۷۵۹ اثر به «طلوع ماه» رسید

با پایان مهلت فراخوان و ارسال آثار به پویش عکس و فیلم موبایلی «طلوع ماه»، در مجموع ۷۵۹ اثر به دبیرخانه این رویداد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، پویش «طلوع ماه» که با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می‌شود، با هدف ثبت و ماندگار کردن جلوه‌های مردمی، تاریخی و بین‌المللی مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی پذیرای آثار هنرمندان و علاقه‌مندان سراسر کشور بود.

بر اساس آمار نهایی، ۹۹ اثر در بخش فیلم و ۶۶۰ اثر در بخش عکس به ثبت رسیده است. آثار بخش عکس شامل ۳۶۴ تک‌عکس و ۲۹۶ اثر در قالب ۵۳ مجموعه‌عکس است.

این پویش در ۲ بخش اصلی فیلم و عکس و با تأکید بر تولید آثار با تلفن همراه برگزار شد.

پس از پایان مهلت فراخوان، آثار وارد مرحله بازبینی و داوری خواهند شد و برگزیدگان در آئین پایانی پویش که به‌زودی برگزار می‌شود، معرفی و تجلیل می‌شوند.

*کوثر شیخی دزفولی

کد مطلب 6907592

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