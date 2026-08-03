۷۵۹ اثر به «طلوع ماه» رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی انجمن سینمای جوانان ایران، پویش «طلوع ماه» که با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار میشود، با هدف ثبت و ماندگار کردن جلوههای مردمی، تاریخی و بینالمللی مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی پذیرای آثار هنرمندان و علاقهمندان سراسر کشور بود.
بر اساس آمار نهایی، ۹۹ اثر در بخش فیلم و ۶۶۰ اثر در بخش عکس به ثبت رسیده است. آثار بخش عکس شامل ۳۶۴ تکعکس و ۲۹۶ اثر در قالب ۵۳ مجموعهعکس است.
این پویش در ۲ بخش اصلی فیلم و عکس و با تأکید بر تولید آثار با تلفن همراه برگزار شد.
پس از پایان مهلت فراخوان، آثار وارد مرحله بازبینی و داوری خواهند شد و برگزیدگان در آئین پایانی پویش که بهزودی برگزار میشود، معرفی و تجلیل میشوند.
*کوثر شیخی دزفولی
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