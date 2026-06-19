فراخوان پویش ملی عکس و فیلم‌ موبایلی «طلوع ماه» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن سینمای جوانان ایران با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، پویش ملی عکس و فیلم «طلوع ماه» را با هدف ثبت و ماندگار کردن جلوه‌های مردمی و تاریخی مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی برگزار می‌کند.

این پویش در بخش‌های فیلم کوتاه و عکس و با رویکرد استفاده از ظرفیت تلفن همراه برای تولید آثار فرهنگی و هنری برگزار می‌شود و از هنرمندان حرفه‌ای و آماتور سراسر کشور دعوت شده است تا روایت‌های تصویری خود از روزهای وداع، حضور پرشور مردم، پیوند امت با امام شهید و مشارکت مهمانان بین‌المللی را به دبیرخانه پویش ارسال کنند.

ثبت‌نام و بارگذاری آثار از ۱۳ تا ۳۱ تیر از طریق سامانه جشنواره انجام می‌شود و آئین پایانی این رویداد نیز ۲۸ مرداد برگزار می‌شود.

فایل فراخوان این رویداد را از اینجا ببینید.