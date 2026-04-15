دومین پویش «وطن به روایت من» تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، فرصت شرکت در دومین پویش «وطن به روایت من» که پیشتر و بر اساس فراخوان، دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ اعلام شده بود، به دلیل محدودیتهای مجازی ناشی از شرایط جنگ تحمیلی و نبود فرصت کافی برای ارائه آثار سینمایی، تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ تمدید شد.
فراخوان دومین پویش «وطن به روایت من»، ۱۷ اسفند ۱۴۰۴ و در پی وقوع جنگ تحمیلی رمضان، با هدف مشارکت عکاسان، فیلمسازان، سینماگران و علاقهمندان خلاق و دغدغهمند از سوی انجمن سینمای جوانان ایران منتشر شد.
بر اساس گاهشمار جدید، سهشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ پایان ثبتنام و بارگذاری آثار اعلام شده است.
نتایج بازبینی فقط از طریق سایت اختصاصی انجمن سینمای جوانان ایران اعلام میشود.
نظر شما