معرفی هیئت انتخاب و داوری بخش فیلم پویش «وطن به روایت من»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، همایون اسعدیان، میترا مهتریان و هادی آفریده، انتخاب و داوری آثار رسیده به دومین پویش ملی «وطن به روایت من» را بر عهده دارند.

بر اساس اعلام دبیرخانه دومین پویش ملی «وطن به روایت من»، در بخش فیلم، ۱۶۶ اثر شامل ۸۹ فیلم کوتاه داستانی، ۴۹ فیلم کوتاه مستند، ۱۴ فیلم کوتاه تجربی و ۱۴ فیلم کوتاه پویانمایی در پرتال ثبت‌ شده است.

آثار منتخب و برگزیده دومین پویش «وطن به روایت من» در شرایط امکان‌پذیر معرفی و در چهل و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران نمایش داده می شوند.

تصویر شهر در جنگ، کودکان در جنگ، آسیب‌های سالمندان در جنگ، خانواده در جنگ، روایت مهربانی‌ها در روزهای جنگ، مهرورزی مشاغل خدماتی درجنگ، روایت ازخودگذشتگی و تلاش نیروهای امداد، همدلی مردم در زمانه جنگ، روایت‌های امیدآفرین در جنگ، نقش معنویت در آرامش اجتماعی و امیدآفرینی، روایتی از بدرقه رهبر شهید، ایجاد انسجام ملی در جنگ، تاثیر فرهنگ و اصالت اقوام در حفظ میهن، هویت جمعی در تاب‌آوری روزهای جنگ، حماسه آفرینی ایرانیان در طول تاریخ در دفاع از وطن، روایت‌های اقتباسی و اساطیری در دفاع از وطن، روایت‌ جنگ‌های عصر فناوری‌های نوین و آینده سرزمین‌مان ایران محورهای پویش دوم به شمار می‌رود.