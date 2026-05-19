به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی انجمن سینمای جوانان ایران، ۴۲ عکس از ۲۶ عکاس راهیافته دومین پویش ملی «وطن به روایت من» معرفی شدند.
حافظ احمدی، ساتیار امامی و رضا معطریان آثار رسیده در بخش عکس دومین پویش ملی «وطن به روایت من» را ارزیابی کردند.
آثار منتخب و برگزیده دومین پویش «وطن به روایت من» در شرایط امکانپذیر معرفی و به نمایش گذاشته میشود.
اسامی عکاسان راهیافته به بخش عکس دومین پویش ملی «وطن به روایت من» به شرح زیر است:
بخش تک عکس
احمد تاجی/ سه قطعه عکس؛ ایران قوی، بیاد بچه های میناب، بیعت ایل/ شهرکرد
احمد قصاب شیران/ دو قطعه عکس؛ پیراهن آبی، ورزش صبحگاهی/ تهران
احمدرضا مختاریفر/ در جستوجوی وطن/ تربت حیدریه
الهه عابدینی/ یادگار/ تهران
امیررضا آل یاسین فرید/ حجاب، استایل ۸۰ ساله مقاومت ایران/ شاهرود
آرمان دانشور/ دو قطعه عکس؛ غوغا، او میبیند/ اردبیل
بهنام رضازاده/ چشمهایش/ ارومیه
حسن توفیق/ حضور/ مراغه
حمید عزیزی خانقاهی/ دو قطعه عکس؛ ایستاده بر پیمان، سید شهید/ سنقر
رضا رادپور/ روز چهلم/ مشهد
زینب هادی طرقی/ الله اکبر/ تهران
سعید قاسمی/ دو قطعه عکس؛ غیرت بایراقی، پرچم/ اهر
سهیل صلاحی زاده/ دو قطعه عکس؛ پیروزی، حضور/ تهران
سهیل قنبرزاده گرگری/ التماس ظهور/ گرگان
سیدمحمدمهدی خادمی/ دو قطعه عکس؛ دقایقی قبل از تکرار، لحظه انتخاب/ تهران
علی پاک فطرت/ چهار قطعه عکس؛ پارک پرواز، کنار گاندی، میدان انقلاب، پشت پرده/ شیراز
علی نجات بخش/ شهید سیمونیان/ تهران
فاطمه دهقان/ آغوش کوچک/ تهران
فاطمه علیپور/ چهار قطعه عکس؛ زنان ایل، مردان ایل، زنان کورد، ذوالجناح/ ایلام
قدیر وقاری شورچه/ انفجار در فرودگاه/ مشهد
محمد پاسیار/ میان دشمن و وطن/ لارستان
محمد مهدی قدسی/ دو قطعه عکس؛ رهبر عزیزم، برای همه/ تهران
محمدپارسا ناطقی/ باور نمی کنم/ تهران
مصطفی پورتیمور/ بیم و امید/ ایلام
وحید خاکپور/ صالح بعد صالح/ اردبیل
یاسین صابری/ بعثت امت/ بم
بخش مجموعه عکس
زینب هادی طرقی/ یک ایران در آغوش/ تهران
نظر شما