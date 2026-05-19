به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، ۴۲ عکس از ۲۶ عکاس راه‌یافته دومین پویش ملی «وطن به روایت من» معرفی شدند.

حافظ احمدی، ساتیار امامی و رضا معطریان آثار رسیده در بخش عکس دومین پویش ملی «وطن به روایت من» را ارزیابی کردند.

آثار منتخب و برگزیده دومین پویش «وطن به روایت من» در شرایط امکان‌پذیر معرفی و به نمایش گذاشته می‌شود.

اسامی عکاسان راه‌یافته به بخش عکس دومین پویش ملی «وطن به روایت من» به شرح زیر است:

بخش تک عکس

احمد تاجی/ سه قطعه عکس؛ ایران قوی، بیاد بچه های میناب، بیعت ایل/ شهرکرد

احمد قصاب شیران/ دو قطعه عکس؛ پیراهن آبی، ورزش صبحگاهی/ تهران

احمدرضا مختاری‌فر/ در جست‌وجوی وطن/ تربت حیدریه

الهه عابدینی/ یادگار/ تهران

امیررضا آل یاسین فرید/ حجاب، استایل ۸۰ ساله مقاومت ایران/ شاهرود

آرمان دانشور/ دو قطعه عکس؛ غوغا، او می‌بیند/ اردبیل

بهنام رضازاده/ چشم‌هایش/ ارومیه

حسن توفیق/ حضور/ مراغه

حمید عزیزی خانقاهی/ دو قطعه عکس؛ ایستاده بر پیمان، سید شهید/ سنقر

رضا رادپور/ روز چهلم/ مشهد

زینب هادی طرقی/ الله اکبر/ تهران

سعید قاسمی/ دو قطعه عکس؛ غیرت بایراقی، پرچم/ اهر

سهیل صلاحی زاده/ دو قطعه عکس؛ پیروزی، حضور/ تهران

سهیل قنبرزاده گرگری/ التماس ظهور/ گرگان

سیدمحمدمهدی خادمی/ دو قطعه عکس؛ دقایقی قبل از تکرار، لحظه انتخاب/ تهران

علی پاک فطرت/ چهار قطعه عکس؛ پارک پرواز، کنار گاندی، میدان انقلاب، پشت پرده/ شیراز

علی نجات بخش/ شهید سیمونیان/ تهران

فاطمه دهقان/ آغوش کوچک/ تهران

فاطمه علیپور/ چهار قطعه عکس؛ زنان ایل، مردان ایل، زنان کورد، ذوالجناح/ ایلام

قدیر وقاری شورچه/ انفجار در فرودگاه/ مشهد

محمد پاسیار/ میان دشمن و وطن/ لارستان

محمد مهدی قدسی/ دو قطعه عکس؛ رهبر عزیزم، برای همه/ تهران

محمدپارسا ناطقی/ باور نمی کنم/ تهران

مصطفی پورتیمور/ بیم و امید/ ایلام

وحید خاکپور/ صالح بعد صالح/ اردبیل

یاسین صابری/ بعثت امت/ بم

بخش مجموعه عکس

زینب هادی طرقی/ یک ایران در آغوش/ تهران