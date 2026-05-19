  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۵۷

معرفی عکس‌ها و عکاسان راه‌یافته به پویش «وطن به روایت من»

معرفی عکس‌ها و عکاسان راه‌یافته به پویش «وطن به روایت من»

آثار راه‌یافته بخش «عکس» دومین پویش ملی «وطن به روایت من» و نام عکاسان آن‌ها معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، ۴۲ عکس از ۲۶ عکاس راه‌یافته دومین پویش ملی «وطن به روایت من» معرفی شدند.

حافظ احمدی، ساتیار امامی و رضا معطریان آثار رسیده در بخش عکس دومین پویش ملی «وطن به روایت من» را ارزیابی کردند.

آثار منتخب و برگزیده دومین پویش «وطن به روایت من» در شرایط امکان‌پذیر معرفی و به نمایش گذاشته می‌شود.

اسامی عکاسان راه‌یافته به بخش عکس دومین پویش ملی «وطن به روایت من» به شرح زیر است:

بخش تک عکس

احمد تاجی/ سه قطعه عکس؛ ایران قوی، بیاد بچه های میناب، بیعت ایل/ شهرکرد

احمد قصاب شیران/ دو قطعه عکس؛ پیراهن آبی، ورزش صبحگاهی/ تهران

احمدرضا مختاری‌فر/ در جست‌وجوی وطن/ تربت حیدریه

الهه عابدینی/ یادگار/ تهران

امیررضا آل یاسین فرید/ حجاب، استایل ۸۰ ساله مقاومت ایران/ شاهرود

آرمان دانشور/ دو قطعه عکس؛ غوغا، او می‌بیند/ اردبیل

بهنام رضازاده/ چشم‌هایش/ ارومیه

حسن توفیق/ حضور/ مراغه

حمید عزیزی خانقاهی/ دو قطعه عکس؛ ایستاده بر پیمان، سید شهید/ سنقر

رضا رادپور/ روز چهلم/ مشهد

زینب هادی طرقی/ الله اکبر/ تهران

سعید قاسمی/ دو قطعه عکس؛ غیرت بایراقی، پرچم/ اهر

سهیل صلاحی زاده/ دو قطعه عکس؛ پیروزی، حضور/ تهران

سهیل قنبرزاده گرگری/ التماس ظهور/ گرگان

سیدمحمدمهدی خادمی/ دو قطعه عکس؛ دقایقی قبل از تکرار، لحظه انتخاب/ تهران

علی پاک فطرت/ چهار قطعه عکس؛ پارک پرواز، کنار گاندی، میدان انقلاب، پشت پرده/ شیراز

علی نجات بخش/ شهید سیمونیان/ تهران

فاطمه دهقان/ آغوش کوچک/ تهران

فاطمه علیپور/ چهار قطعه عکس؛ زنان ایل، مردان ایل، زنان کورد، ذوالجناح/ ایلام

قدیر وقاری شورچه/ انفجار در فرودگاه/ مشهد

محمد پاسیار/ میان دشمن و وطن/ لارستان

محمد مهدی قدسی/ دو قطعه عکس؛ رهبر عزیزم، برای همه/ تهران

محمدپارسا ناطقی/ باور نمی کنم/ تهران

مصطفی پورتیمور/ بیم و امید/ ایلام

وحید خاکپور/ صالح بعد صالح/ اردبیل

یاسین صابری/ بعثت امت/ بم

بخش مجموعه عکس

زینب هادی طرقی/ یک ایران در آغوش/ تهران

کد مطلب 6834866
آزاده فضلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها