پایان عملیات صدور اسناد نهضت ملی مسکن در شهرستان سیب و سوران

آسیه لک‌زائی به خبرنگار مهر گفت: در راستای اجرای تکالیف قانونی محوله در قانون جهش تولید مسکن و با هدف تسهیل در امر خانه‌دار شدن آحاد جامعه، عملیات ثبتی و صدور اسناد مالکیت اراضی متعلق به طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان سیب و سوران با موفقیت به پایان رسید.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان سیستان و بلوچستان با اشاره به حجم عملیات انجام شده تصریح کرد: با تلاش شبانه‌روزی همکاران ثبتی و همکاری دستگاه‌های متولی، در مجموع تعداد ۱۳۵۰ فقره سند مالکیت تک‌برگ (کاداستری) صادر و آماده تحویل شده است. این اقدام جهادی، راه را برای دریافت تسهیلات بانکی توسط متقاضیان هموار کرده و امنیت حقوقی مالکان را به‌طور کامل تضمین می‌نماید.

لک‌زائی در ادامه افزود: صدور این حجم از اسناد در کمترین زمان ممکن، نشان‌دهنده عزم جدی اداره‌کل ثبت اسناد استان برای حمایت از پروژه‌های پیشران دولت و رفع موانع تولید مسکن است. ما معتقدیم هویت‌بخشی به اراضی دولتی و خصوصی، زیربنای توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی در منطقه محروم اما پراستعداد سیستان و بلوچستان است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: با اتمام این پروژه در شهرستان سیب و سوران، تمرکز واحدهای ثبتی بر تسریع در سایر نقاط استان دوچندان خواهد شد تا هیچ پروژه‌ای در طرح نهضت ملی مسکن به‌دلیل مسائل ثبتی و اسنادی دچار وقفه نگردد..