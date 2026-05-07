به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد شفاهی، صبح پنجشنبه در دیدار با مدیران خبرگزاری ها در دفتر خبرگزاری مهر در زاهدان، گفت: یک رسانه می‌تواند تأثیرات ویژه‌ای در جامعه در ابعاد مثبت و منفی داشته باشد و خداوند متعال به کارهای پرزحمت، اجر و پاداش ویژه‌ای می‌دهد.

فرمانده سپاه سلمان استان سیستان و بلوچستان، با تأکید بر نقش محوری رسانه‌ها در تبیین، بصیرت‌افزایی، روشنگری و پاسداری از حقوق مردم افزود: اصحاب رسانه، حلقه اتصال مردم و مسئولان هستند. همین نقش بود که در جنگ ترکیبی اخیر، باعث شکست بی‌نظیر دشمن شد. من تعمد دارم بگویم «بی‌نظیر» نه «کم‌نظیر»؛ چراکه در تاریخ سابقه ندارد که این همه دشمن با این تعداد راهبرد، برای مقابله با یک کشور وارد میدان شوند و کاملاً ناکام بمانند.

سردار شفاهی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین برکات تلاش‌های اصحاب رسانه، حضور شورآفرین و گسترده مردم در صحنه است. هر اندازه این پیروزی عظیم برای مردم تبیین شود، حضور مردم عمیق‌تر و امیدوارانه‌تر خواهد شد. وحدت ملی، استحکام نظام، ناامیدی دشمن و خنثی‌سازی فتنه‌ها از دیگر دستاوردهای مجاهدت‌های رسانه‌ای شماست.

دشمن به دنبال تفرقه و ناامیدی است؛ وظیفه رسانه بیان واقعیت‌هاست

فرمانده سپاه سلمان با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد تفرقه، ناامیدی و یأس در جامعه خاطرنشان کرد: دشمن پیوسته دروغ می‌گوید و شبهه‌افکنی می‌کند. هر چه او می‌گوید، برعکس آن واقعیت دارد. وظیفه شماست که واقعیت‌ها را بگویید. ما در شرایط بسیار ویژه‌ای قرار داریم و با توکل بر خدا از این گردنه نیز با صلابت عبور خواهیم کرد.

وی در پایان ضمن تشکر مجدد از زحمات اصحاب رسانه، بر ضرورت برقراری ارتباط بی‌واسطه و رفع موانع ارتباطی بین رسانه‌ها و مجموعه سپاه تأکید کرد و گفت: حق خبرنگاران باید ادا شود و اگر سؤال یا گلایه‌ای دارند، باید آن را منعکس کنند تا از ظرفیت‌های موجود استفاده شود.