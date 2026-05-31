صدور ۶۵۰۰ سند مالکیت در استان سمنان؛ بحران ۴۰ ساله کالپوش حل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بابایی ظهر یکشنبه در نشست شورای قضایی استان سمنان در محل اداره کل دادگستری از اقدامات انجام گرفته در حوزه تثبیت مالکیت تقدیر کرد و افزود: این اقدام شایسته تسهیل امور مردم و صیانت از حقوق عمومی شهروندان را به همراه داشته است.

وی به توسعه خدمات ثبتی و ارتقای خدمت رسانی تاکید کرد و ادامه داد: توسعه این رویکردها باعث کاهش اختلافات و تامین آرامش خاطر مردم شده است.

معاون قوه قضاییه از صدور شش هزار و ۵۰۰ فقره سند مالکیت به متقاضیان استان سمنان خبر داد و تصریح کرد: این موضوع توانسته منتهی به رفع معضلات ثبتی مزمن شود.

بابایی ابراز داشت: این اسناد مالکیت شامل نهضت ملی مسکن، واحدهای صنعتی و مجتمع های خدماتی است که در مهمترین رویداد بحران ۴۰ ساله در میامی حل و فصل شد.

وی توضیح داد: معضل ثبتی در منطقه کالپوش میامی چهار دهه مردم را با چالش مواجه کرده بود که امروز تعدادی از اهالی به نمایندگی از همه ساکنان اسناد مالکیت خود را دریافت کردند.

بابایی از رفع ۱۵۰ معضل بزرگ در سطح کشور خبر داد و افزود: برخی مالکان پهنه دو هزار هکتاری منطقه ویژه اقتصادی گرمسار موفق به دریافت سند شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، دستاوردهای این سفر شامل صدور ۱۲۰۰ فقره سند مالکیت اراضی کشاورزی، ۱۴۴ فقره سند مربوط به مجتمع «اُرست» در شهرستان سمنان، ۴۰۰ فقره سند مالکیت مساکن مهر نبوت سمنان پس از ۱۵ سال انتظار، ۱۲ فقره سند برای دستگاه‌های اجرایی، ۵۰۰۰ فقره سند مالکیت واحدهای طرح نهضت ملی مسکن، ۲ فقره سند مالکیت برای کمیته امداد امام خمینی (ره) و حل بحران ۴۰ ساله کالپوش میامی است.