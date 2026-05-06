۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۴۷

رفع تصرف ۸ هکتار از اراضی ملی در مهرستان به ارزش ۸۰۰ میلیارد ریال

مهرستان - با دستور قاطع مقام قضایی، هشت هکتار از اراضی ملی شهرستان مهرستان که توسط افراد سودجو تصرف شده بود، آزادسازی و به بیت‌المال بازگشت.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد نوری سرپرست حوزه قضایی شهرستان مهرستان ظهر چهارشنبه به خبرنگاران از اجرای حکم رفع تصرف این اراضی به ارزش تقریبی ۸۰۰ میلیارد ریال خبر داد و گفت: به محض وصول گزارشی مبنی بر دخل و تصرف اراضی ملی در حاشیه شهر توسط افراد سودجو، دستورات قضایی لازم صادر شد.

وی تشریح کرد: متصرفان در این اراضی اقدام به کشت ۳۰۰ اصله نهال، کرت‌بندی و تسطیح زمین کرده بودند که با حضور به‌موقع پرونده قضایی تشکیل و اراضی مذکور از ید متصرفان خارج شد. همچنین در جریان این عملیات، یک حلقه چاه غیرمجاز حفر شده در این اراضی نیز مسلوب‌المنفعه و به وضعیت سابق اعاده شد.

نوری افزود: در راستای اجرای اهداف سند تحول و تعالی قوه قضاییه، این دستاورد با همکاری منسجم دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله اداره منابع طبیعی، منابع آب و نیروی انتظامی حاصل شده است که بیانگر اهتمام جدی در پیشگیری از زمین‌خواری و حفاظت از حقوق عمومی است.

سرپرست حوزه قضایی مهرستان ضمن تأکید بر لزوم هوشمندسازی پایش اراضی و افزایش مشارکت‌های مردمی در گزارش تخلفات، خاطرنشان کرد: هرگونه تعرض به اراضی ملی و تصرف غیرمجاز توسط متجاوزان، با برخورد قاطع، قانونی و بدون اغماض دستگاه قضایی روبرو خواهد شد.

