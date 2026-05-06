به گزارش خبرنگار مهر، فاضل محمدیمقدم بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری سیاُمین دوره جشنواره سراسری قرآن و عترت (ع) وزارت بهداشت در بخش پژوهشی و مطالعاتی که در معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برگزار شد با اشاره به اینکه این دانشگاه به همراه دانشگاههای یزد، اصفهان و کاشان در یک قطب در حوزه قرآن و عترت (ع) قرار میگیرند، اظهار کرد: امسال بخشهای مختلف یازدهگانه جشنواره قرآنی وزارت بهداشت به میزبانی قطبهای ۱۰ گانه دانشگاههای علوم پزشکی برگزار میشود که شهرکرد میزبان بخش پژوهشی و مطالعاتی این رویداد قرآنی است.
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با ذکر اینکه بخش مطالعاتی و پژوهشی در چهار رشته برگزار میشود، ادامه داد: این رشتهها شامل مقالهنویسی، تألیف کتاب، تلخیص کتاب از کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی» تألیف امام شهید و ترجمه کتاب است.
بهرهگیری از ظرفیت داوری اساتید و پژوهشگران برجسته استانی
محمدیمقدم با بیان اینکه از ظرفیت حداقل ۱۲ استاد و پژوهشگر برجسته دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد که به امر داوری مقالات در مجلات علمی ایرانی و بینالمللی میپردازند برای داوری آثار رسیده به بخش مطالعاتی و پژوهشی استفاده خواهد شد، ادامه داد: با توجه به رتبه ممتاز دانشگاه در حوزه پژوهشی، میزبانی این بخش به دانشگاه علوم پزشکی استان تعلق گرفت.
رئیس بخش مطالعاتی و پژوهشی سیاُمین جشنواره قرآن و عترت (ع) وزارت بهداشت اظهار کرد: فرآیند ارسال آثار به شیوه مجازی آغاز شده و تا پایان اردیبهشتماه ادامه دارد. تاکنون بالغ بر ۳۸۰۰ نفر ثبتنام کرده و بالغ بر ۱۸۰ اثر از دانشگاههای سراسر کشور به دبیرخانه رسیده است که پیشبینی میشود این رقم در روزهای انتهایی ثبتنام، رشد قابل توجهی داشته باشد.
محمدیمقدم در خصوص موضوعات مطالعاتی هر یک از رشتههای یاد شده در بخش مطالعاتی و پژوهشی، یادآور شد: علاوه بر موضوعات با محوریت قرآن و عترت (ع) موضوعات مبتلابه همچون امام شهید و ولایت فقیه، زندگینامه نخبگان قرآنی و شهدای دانشجو، تاثیر جنگ ۱۲ روزه بر روحیه ایثار و شهادت دانشجویان، جنگ رمضان، دانشآموزان مدرسه شجره طیبه میناب و ... اعلام شده است.
وی در خصوص آمار شرکتکنندگان در بخشهای ۱۲ گانه و رشتههای متنوع سیاُمین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت، بیان کرد: تا کنون یکهزار و ۳۵۰ دانشجو، استاد و کارمند در این رویداد قرآنی ثبتنام کردند که فرآیند ثبتنام همچنان ادامه دارد.
مشوقهای پیشبینی شده برای تشویق دانشگاهیان قرآنی
محمدیمقدم با اشاره به امتیازات و مشوقهای پیشبینی شده برای تشویق دانشگاهیان علوم پزشکی جهت افزایش مشارکت در این رویداد قرآنی، اظهار کرد: دانشجویان رتبهآور قرآنی در مراحل کشوری و ملی در فرآیند انتخاب دانشجوی نمونه امتیاز بالا کسب میکنند و فعالیت شاخص در حوزه علمی و فرهنگی و قرآنی مزیت ویژهای برای فارغالتحصیلان علوم پزشکی محسوب میشود. این دست فعالیتها همچنین برای شرکت در آزمون دستیاری نیز امتیاز محسوب میشود.
وی ادامه داد: دانشجویانی که بتوانند سه بار رتبه کشوری در جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت را کسب کنند، کمکهزینه کامل سفر معنوی عتبات عالیات به آنها اعطا میشود.
محمدیمقدم با بیان اینکه میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از این رویداد قرآنی کشوری فرصتی برای معرفی ظرفیتهای استان به شمار میرود، افزود: برپایی این رویداد قرآنی هم بر معنویت فضای دانشگاه میافزاید و هم فرصت معرفی استان به دانشجویان و دانشگاهیان دیگر دانشگاههای کشور در جریان این رقابت قرآنی در دستور کار قرار گرفته است.
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تأکید کرد: برپایی کارگاههای کشوری با حضور معاونتهای فرهنگی دانشگاهها، دوره توجیهی برای داوران، نامه نگاری با رؤسای دانشگاهها و تأکید بر افزایش مشارکت دانشگاهیان و نیز دعوت از اساتید دانشگاهی در این رویداد قرآنی از دیگر اقدامات در راستای برپایی جشنواره قرآن و عترت بوده است.
حمایت از استعدادهای قرآنی دانشگاه علوم پزشکی
محمدیمقدم با بیان اینکه بخشهای «هوش مصنوعی» و «بینالملل» از جمله بخشهای جدید جشنواره به شمار میروند، گفت: این بخشها با هدف بهرهگیری از ظرفیتهای فناورانه و توسعه تعاملات بینالمللی در حوزه قرآن و عترت افزوده شدهاند.
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تصریح کرد: حمایت از ایدههای برتر قرآنی از رویکردهای اصلی این معاونت است که دانشجویان مستعد قرآنی در رشتههای مختلف به صورت ویژه حمایت میشوند. اعزام حفاظ و قاریان دانشجو به کلاسها و دورههای تخصصی قرآنی و نیز حمایت از ایدههای فناورانه دانشجویان از جمله اقدامات بوده است.
یادآور میشود، دانشگاهیان علوم پزشکی و خدمات درمانی استان چهارمحال و بختیاری علاقهمند ارسال آثار به بخش مطالعاتی و پژوهشی سیاُمین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشتماه مهلت دارند آثار خود را در سایت این رویداد به نشانی https://quran.behdasht.gov.ir/ بارگذاری کنند.
