۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۲۲

نیروهای ماهر زنجان در بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ به کارگیری شوند

زنجان- معاون استاندار زنجان از اعطای گواهینامه مهارت به افراد مشارکت‌کننده در پویش کشوری «امداد ایران ماهر»خبر داد و گفت: نیروهای ماهر زنجان در بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ به کارگیری شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نرگس مرادخانی در اولین جلسه کارگروه توسعه مهارت استان که به میزبانی اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان زنجان برگزار شد، با اشاره به اهمیت استفاده از نیروهای ماهر در بازسازی مناطق آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی، اظهار داشت: پویش «امداد ایران ماهر» یک طرح کشوری و بسیار عالی است که توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور برای تعمیر و بازسازی منازل، صنایع و خودروهای آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی ارائه شده است.

وی یادآور شد: این پویش با حضور آحاد مردم دارای مهارت، اساتید، مربیان و مهارت‌آموختگان اجرا می‌شود و داوطلبان می‌توانند با مراجعه به سامانه الکترونیکی emdad.irantvto.ir نسبت به ثبت‌نام و اعلام آمادگی برای خدمت‌رسانی به مردم کشور عزیزمان اقدام کنند.

مرادخانی خاطرنشان کرد: در اجرای این پویش از شهرداری‌ها، هلال احمر و بنیاد مسکن می‌خواهیم با مشارکت اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای، تمام توان خود را برای عملیاتی شدن پویش «امداد ایران ماهر» به کار گیرند.

معاون استاندار زنجان تصریح کرد: برای اجرایی شدن این پویش با مکاتبه به معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری ضمن معرفی برنامه‌ها، اهداف و ظرفیت‌های مراکز آموزشی و همچنین بندهای اعتباری این طرح، پیگیری‌های لازم انجام شود.

مرادخانی تاکید کرد: به افراد مشارکت‌کننده در این پویش که فاقد مدرک مهارتی هستند، طبق ضوابط و بندهای تشویقی، گواهینامه مهارت اعطا خواهد شد.

