طاعتی مقدم: استاندارد زیرساخت کلیدی اقتصاد ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی طاعتی مقدم عصر چهارشنبه در جلسه تبادل همکاری مشترک سازمان منطقه آزاد انزلی و سازمان ملی استاندارد، با بیان اینکه این منطقه به عنوان مرکز تجارت و گردشگری و پیشرو در حوزه صنایع استان گیلان تعریف شده است، اظهار کرد: مساحت منطقه آزاد انزلی ۸۶۰۵ هکتار است که شامل دو شهرک صنعتی در محدوده قدیمی، سه شهرک متصل و یک شهرک صنعتی در حال احداث می‌شود که واگذاری آن در سال پیش رو انجام خواهد شد.

وی با اشاره به اشتغال حدود ۳۰ هزار نفر در محدوده این منطقه، افزود: دو بندر در منطقه آزاد انزلی فعال است که بندر کاسپین به عنوان بندر اختصاصی این منطقه، نقش اصلی را در واردات و صادرات کالا ایفا می‌کند.

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی با اعلام آمار تخلیه و بارگیری در بندر کاسپین، خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۳، قریب به ۷۶۶ هزار تن کالا در این بندر جابه‌جا شده و این رقم در سال ۱۴۰۴ به یک میلیون و ۱۱۴ هزار تن رسیده که نشان‌دهنده رشد ۴۸ درصدی است.

طاعتی مقدم با اشاره به عملکرد یک ماهه اول سال ۱۴۰۵، تصریح کرد: با وجود جنگ ظالمانه دشمن در این ماه، نسبت به فروردین سال گذشته ۳۳ درصد رشد داشته‌ایم که بیانگر ظرفیت بالای بنادر شمالی است.

وی با تأکید بر اینکه هر چهار راه حمل‌ونقل (زمینی، ریلی، هوایی و دریایی) در این منطقه وجود دارد، گفت: آینده صادرات و واردات شمال کشور متعلق به بندر انزلی، بندر کاسپین و منطقه آزاد انزلی است و باید زیرساخت‌های لازم برای تسریع این فرآیند را پیش‌بینی کنیم.

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه استاندارد یکی از زیرساخت‌های کلیدی محسوب می‌شود، اظهار کرد: همکاری سازمان ملی استاندارد در این خصوص بسیار دلسوزانه بوده و امیدواریم با گسترش این همکاری‌ها، نقش مطلوبی در اقتصاد ملی ایفا کنیم.

طاعتی مقدم با اشاره به تهدیدهای اخیر علیه بنادر جنوبی، عنوان کرد: بنادر شمالی یک راه تنفس برای کشور هستند. ما در حال برنامه‌ریزی برای واردات فولاد از طریق این بنادر هستیم. در دهه هشتاد، بندر انزلی میزبان ورود ۷۰۰ هزار تن فولاد بود و با توجه به اتصال بندر ما به ریل، تمایل واردکنندگان به سمت بنادر شمالی افزایش یافته است.

وی در خصوص واردات خودرو نیز گفت: پس از هفت سال وقفه، در سال گذشته ۷۸۰۰ دستگاه خودرو وارد منطقه آزاد انزلی شد که این امر علاوه بر رفاه مردم گیلان، درآمد سازمان را افزایش داد و توانستیم پروژه‌های عمرانی و زیرساختی را توسعه دهیم.

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی در پایان با تأکید بر تمایل به همکاری بیشتر با سازمان ملی استاندارد، خاطرنشان کرد: آمادگی هرگونه برنامه‌ریزی و ایجاد زیرساخت برای شکل‌گیری همکاری‌های گسترده‌تر را داریم.