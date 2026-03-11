بنادر شمالی پشتیبان بنادر جنوبی در پدافند غیرعامل هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، جبارعلی ذاکری، مدیرعامل راهآهن به همراه هیئت همراه در سفر به استان گیلان از ایستگاه راهآهن رشت بازدید کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه این سفر با حضور در بندر کاسپین، در نشستی با مصطفی طاعتیمقدم مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی درباره توسعه همکاریهای ریلی و بندری و افزایش ظرفیت حمل ریلی کالا از بنادر شمالی کشور گفتگو کرد.
وی در این نشست با اشاره به ضرورت آمادگی زیرساختهای حملونقل کشور در شرایط بحرانی، اظهار کرد: فعالتر شدن بنادر شمالی بهویژه بندر کاسپین نقش مهمی در تأمین امنیت و توسعه اقتصادی کشور دارد.
مدیرعامل راهآهن همچنین با تأکید بر اهمیت نقش بنادر شمالی در پشتیبانی از بنادر جنوبی، افزود: بنادر شمالی میتوانند در موضوعات مرتبط با پدافند غیرعامل، نقش مکمل و پشتیبان بنادر جنوبی کشور را ایفا کنند.
ذاکری با اشاره به ظرفیتهای ایستگاه راهآهن رشت ادامه داد: با پیگیریهای انجامشده و همکاری سازمان منطقه آزاد انزلی، الزامات باقیمانده گمرکی در ایستگاه رشت بهزودی تکمیل میشود تا این ایستگاه بهعنوان پسکرانه بنادر کاسپین و انزلی مورد استفاده قرار گیرد.
وی با بیان اینکه تحقق این هدف نیازمند تسریع در احداث ایستگاه ریلی کاسپین و افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری ریلی است، گفت: دستورات لازم برای پیگیری و اجرای سریعتر پروژههای مرتبط صادر شده است.
در ادامه این نشست، مصطفی طاعتیمقدم مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی نیز اظهار کرد: با گسترش خطوط ریلی در بندر کاسپین، امکان بارگیری مستقیم از کشتی و انتقال کالاهای وارداتی از آستارا به کاسپین فراهم میشود که نقش مهمی در تسهیل تجارت در شمال کشور خواهد داشت.
در پایان، دو طرف بر افزایش خطوط ریلی و تقویت حملونقل ریلی در بندر کاسپین و همچنین انجام حملهای آزمایشی غلات و روغن بهمنظور ارزیابی ظرفیت ریلی این بندر توافق کردند.
