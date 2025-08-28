اتصال بندرگاه انزلی به راه آهن سراسری در اولویت قرار بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالجواد شمس الدین ظهر پنجشنبه در آئین بهره برداری از پروژه‌های عمرانی بندرانزلی با تبریک فرا رسیدن هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر اظهار کرد: با توجه به وجود محدودیت زمانی در عرصه‌های رقابت اقتصادی باید هرچه سریع‌تر شاهراه‌های اقتصادی و استراتژیک مهم کشور را تأمین کنیم.

وی با ابراز امیدواری نسبت به اتصال بندرگاه انزلی به ریل در جهت استفاده بهینه از تجارت مربوط به دریا افزود: اتصال بندرگاه انزلی به راه آهن سراسری در راستای استفاده بهینه از تجارت مربوط به دریا در جهت توسعه اقتصاد دریامحور باید در اولویت کار دولتمردان قرار بگیرد.

امام جمعه انزلی با بیان اینکه تأخیر در اتصال بندر به ریل تأثیر اقتصادی و تجاری منفی خواهد داشت تاکید کرد: پروژه‌هایی مثل راه آهن و زیر ساخت‌های بندری آنقدر دارای اهمیت است که ضرورت دارد دولتمردان اعتبارات برخی از بخش‌ها را به آن اختصاص دهند تا زودتر به ثمر برسد.

تخلیه و بارگیری ۱۳۰ هزار تن کالا از مسیر ریلی در بندر کاسپین

«مصطفی طاعتی مقدم» مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی نیز با اشاره به وجود دوبندر انزلی و کاسپین در محدوده منطقه آزاد انزلی اظهار کرد: در فاز نهایی قرار است ظرفیت این دو بندر به ۲۰ میلیون تن تخلیه و بارگیری کالا در سال برسد.

طاعتی مقدم با اشاره به نبود راه جاده‌ای مناسب برای حمل و نقل کالا از مسیر جاده‌ای افزود: دو مسیر آزاد راه و بزرگراه خمام به امام زاده هاشم در دست اقدام است که در صورت تأمین ۴۰ همت اعتبار برای آزاد راه و ۲۵ همت اعتبار برای بزرگراه و به ثمر نشستن آن بسیاری از مشکلات بخش حمل و نقل کالا رفع می‌شود.

وی با بیان اینکه برای جذب بیشتر کالا تکمیل این پروژه‌ها ضرورت دارد ادامه داد: در سال گذشته ۸۰ هزار تن کالا از مسیر ریلی در بندر کاسپین تخلیه و بارگیری شد که این رقم در ۵ ماهه نخست امسال به ۱۳۰ هزار تن و حدود ۲۵۰۰ واگن رسید.

طاعتی مقدم با انتقاد از نبود ایستگاه راه آهن برای بندرکاسپین اضافه کرد: در ۵ ماهه نخست امسال ۴۴۰ هزار تن کالا در بندر کاسپین تخلیه و بارگیری شد و در شرایطی که کشور نیازمند واردات غلات دارد در بندر کاسپین ظرفیت ۵۰۰ هزار تن تخلیه و بارگیری غلات وجود دارد و تا پایان امسال حداقل ۲ پست اسکله در اختیار سرمایه گذار بخش خصوصی قرار می‌گیرد.