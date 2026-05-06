۶۲۰۰ هکتار زمین در مرکزی به متقاضیان انرژی خورشیدی واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی ظهر چهارشنبه در نشست توسعه نیروگاه‌های خورشیدی استان مرکزی با حضور معاون وزیر نیرو در اراک اظهار کرد: مصرف برق استان در پیک به یک‌هزار و ۸۰۰ مگاوات می‌رسد که بخش قابل توجهی از این میزان در بخش صنعت مصرف می‌شود.

وی افزود: استان مرکزی فراتر از نیازهای استانی، دارای مسئولیت ملی در توسعه انرژی خورشیدی است و به دلیل شرایط اقلیمی، طول روز و زاویه تابش، از بالاترین بهره‌وری پنل‌های خورشیدی در کشور برخوردار است.

زندیه وکیلی تصریح کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون عمران استان مرکزی و با همکاری نظام مهندسی، آغاز ساخت هیچ ساختمان جدیدی در استان بدون پیش‌بینی و احداث نیروگاه خورشیدی توسط سازنده انجام نمی‌شود.

وی ادامه داد: با استفاده از ظرفیت مدارس، دهیاری‌ها، منازل و بخش کشاورزی، مهم‌ترین دستاورد استان فرهنگ‌سازی و شکل‌گیری مطالبه عمومی است.

استاندار مرکزی تاکید کرد: این در حالی است که مردم استان، به‌صورت خودجوش برای دریافت مجوز و تسهیلات اقدام می‌کنند.

وی افزود: تاکنون برای پنج هزار و ۵۳۸ مگاوات ظرفیت استان، پروانه صادر شده و هفت هزار و ۸۰۰ مگاوات نیز تقاضا در این حوزه ثبت شده و ۶ هزار و ۲۰۰ هکتار زمین به متقاضیان واگذار گردیده است.

زندیه وکیلی بیان کرد: انتظار می‌رود وزارت نیرو و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر، استان مرکزی را به‌عنوان یک همکار راهبردی ببینند تا اجرای این مأموریت ملی با سرعت و اثربخشی بیشتری محقق شود.

به گزارش خبرگزاری مهر؛ با حضور معاون وزیر نیرو، عملیات اجرایی ۶۶ نیروگاه خورشیدی در ادارات استان مرکزی با ظرفیت ۷۹۰ کیلووات آغاز شد و مقرر گردید این طرح‌ها تا پایان سال به بهره‌برداری برسند.