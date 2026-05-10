به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودی پیش از ظهر یکشنبه در آیین افتتاح میز آب و مرکز پایش آب و برق در اراک اظهار کرد: از مجموع متقاضیان ثبتنامشده، ۳۴۶ نفر به شبکه بانکی برای دریافت تسهیلات معرفی شدهاند که در این میان، ۵۲ متقاضی موفق به اخذ تسهیلات شده و ۱۳ نیروگاه خورشیدی نیز وارد مدار بهرهبرداری شده است.
وی افزود: بخشی از کشاورزان نیز بدون استفاده از تسهیلات بانکی اقدام به اجرای نیروگاههای خورشیدی کردهاند که این امر نشاندهنده افزایش انگیزه برای سرمایهگذاری مستقیم در حوزه انرژیهای پاک است.
محمودی تصریح کرد: توسعه نیروگاههای خورشیدی در بخش کشاورزی علاوه بر کمک به پایداری شبکه برق، میتواند نقش مهمی در کاهش هزینههای انرژی و ارتقای امنیت تأمین برق در این بخش ایفا کند.
وی ادامه داد: تاکنون حدود ۶ هزار کشاورز در سطح استان برای اجرای طرحهای نیروگاه خورشیدی اعلام آمادگی کردهاند که این موضوع بیانگر تغییر رویکرد جدی در مسیر بهرهوری انرژی است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی تاکید کرد: بیش از ۲۰ درصد برق کشور از طریق آب تولید میشود و بیش از ۱۲ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی وجود دارد که هر کیلوواتساعت آن به میزان قابل توجهی آب و گاز مصرف میکند.
وی افزود: این صنعت در سه بخش تولید، انتقال و توزیع سازماندهی شده است بهطوریکه بخش تولید شامل حدود یکهزار و ۴۵۰ نیروگاه بزرگ، بخش انتقال متشکل از ۱۶ شرکت برق منطقهای با شبکه خطوط فشار قوی ۶۳ و ۲۳۰ کیلوولت و بخش توزیع نیز با ۳۹ شرکت در سطح کشور فعالیت میکند.
محمودی بیان کرد: استان مرکزی در قالب شرکت برق منطقهای باختر و در کنار استانهای لرستان و همدان فعالیت دارد و بر اساس دادههای پیش از تحریمها، این منطقه دارای ۵۳ پست ۶۳ کیلوولت، ۴۶۶ کیلومتر خط انتقال، ۱۲ شهرستان، ۱۷ منطقه عملیاتی و ۳۵ شهر بوده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی با اشاره به ظرفیتهای سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر گفت: تاکنون حدود ۷ هزار مگاوات زمین برای احداث نیروگاههای خورشیدی در استان واگذار شده است.
وی افزود: برای حمایت از سرمایهگذاریهای بزرگ، مشوقهایی از جمله تسهیلات بدون سود از محل صندوق رفاه ویژه شرکتهای دانشبنیان و همچنین تسهیلات ۸۰ درصدی صندوق توسعه ملی برای متقاضیانی که ۲۰ تا ۲۵ درصد پروژه را اجرا کردهاند، پیشبینی شده است.
محمودی تصریح کرد: بانکهای رفاه، ملت، کارآفرین و پارسیان نیز در تأمین مالی این طرحها مشارکت و همکاری دارند.
